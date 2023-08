Almere City kan niet stunten tegen FC Twente in eerste Eredivisie-wedstrijd

Almere City heeft niet kunnen stunten in de allereerste wedstrijd in de Eredivisie. De promovendus verloor zondag met 1-4 van FC Twente. Robin Pröpper en Michel Vlap brachten de bezoekers op een 0-2 voorsprong, waarna Danny Post de spanning terugbracht. In de blessuretijd besliste invaller Ricky van Wolfswinkel de wedstrijd met een dubbelslag. Almere stond toen op het veld met tien man, omdat aanvoerder Damian van Bruggen kort na de 1-2 zijn tweede gele kaart ontving.

Het was vooraf zeker dat het een historische wedstrijd zou worden. Almere City speelde zijn eerste wedstrijd in de eredivisie ooit. Bij de Almeerders begon de in de play-offs voor promotie erg belangrijke Lance Duijvestein op de bank. FC Twente had na de midweekse Europese wedstrijd tegen Riga FC weer de beschikking over Sem Steijn, waardoor Van Wolfswinkel naar de bank verhuisde en Vlap naar de linkerkant ging.