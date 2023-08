Het eerste doelpunt van Almere City in de Eredivisie is een feit. Danny Post zorgde twintig minuten voor tijd voor de aansluitingstreffer tegen FC Twente (1-2). Een fraai doelpunt, maar kort daarna was het juichen de thuissupporters vergaan, want aanvoerder Damian van Bruggen kreeg zijn tweede gele kaart en moest inrukken. Volg Almere City - FC Twente in ons liveverslag!

🔥 Danny Post maakt in z’n 1️⃣0️⃣0️⃣e Eredivisie-wedstrijd het allereerste doelpunt voor Almere City op het hoogste niveau 🔝 pic.twitter.com/6lEQdfdNbg — ESPN NL (@ESPNnl) August 13, 2023