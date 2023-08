Andy van der Meijde komt met nieuwe, opvallende theorie over keeperskwestie bij Ajax

Andy van der Meijde slikt de uitleg van Maurice Steijn over zijn keuze voor Jay Gorter als vervanger van Gerónimo Rulli niet als zoete koek. De 23-jarige keeper viel zaterdag in bij Ajax tegen Heracles Almelo (4-1) en kreeg zodoende de voorkeur boven Diant Ramaj, die deze zomer voor miljoenen is overgekomen van Eintracht Frankfurt.

Steijn legde na afloop van de wedstrijd uit dat hij voor Gorter koos omdat de keeper de achterhoede kent en vertrouwd is met de spelers. "Zou hij hem niet hebben laten spelen om hem aan andere clubs te laten zien?", vraagt Van der Meijde zich af bij Veronica Offside. "Zo hebben ze dat bij mijn laatste wedstrijd bij Ajax ook gedaan. Toen mocht ik ook bij de selectie komen en een wedstrijdje meedoen om te laten zien ik nog wel goed kon spelen, belangrijk was en door andere club kon worden opgehaald."

Het was - in ieder geval tot voor kort - de bedoeling dat Gorter op huurbasis bij Ajax zou vertrekken. Door de zware schouderblessure van Rulli lijkt een tijdelijk vertrek echter van de baan.

Wie de definitieve vervanger van Rulli wordt, is nog niet bekend. "Ajax zei tegen Gorter dat hij weg mocht en toen kwam dit. Ik ben benieuwd wie de eerste keeper wordt", zegt Advocaat, die de uitleg van Steijn na afloop van het duel met Heracles niet handig vindt. "Ten opzichte van de Duitse keeper komt het niet zo geweldig over, lijkt mij."