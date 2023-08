Arne Slot stond zondagmiddag de pers te woord na het 2-2 gelijkspel tegen Sparta Rotterdam. De trainer van Feyenoord is teleurgesteld na het gelijkspel tegen de stadsgenoot. Verder gaat Slot in op mogelijke nieuwe spelers bij de Rotterdammers, zoals Luka Ivanusec. "Hij is een speler in wie we interesse hebben." Bekijk zijn uitspraken in onze video op YouTube!

YouTube: Slot geeft toe: 'Hij is een speler in wie we interesse hebben'