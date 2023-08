Arno Vermeulen: NOS heeft uitspraken Van Hooijdonk onderzocht, dit is de uitkomst

De redactie van NOS Sport heeft deze week onderzoek gedaan naar de beweringen van Pierre van Hooijdonk over 'duistere dealtjes' bij NAC Breda in het tijdperk van trainer Maurice Steijn. Uit het onderzoek is volgens chef voetbal Arno Vermeulen niets noemenswaardigs naar voren gekomen.

"We hebben goede researchers, die allerlei thema's bij de kop pakken. In dit geval is er natuurlijk ook wel even gekeken naar die periode van Steijn bij NAC", licht Vermeulen zondagavond toe in de uitzending van Studio Voetbal.

"Het is heel kort dag, normaal heb je daar wat meer tijd voor nodig. Maar er is in ieder geval wel wat inzage geweest. Daar zijn helemaal geen spectaculaire dingen uitgekomen op dit moment, geen reden tot publicatie. Maar natuurlijk: als er interessante thema's zijn, en dit kan zo'n thema zijn, dan willen we dat nog wel eens uitspitten", aldus Vermeulen.

Van Hooijdonk rectificeerde zijn uitlatingen woensdag al, onder dreiging van een kort geding. Hij gaf toe 'geen bewijs' te hebben. "Ik neem hierbij terug wat ik over Maurice heb gezegd en ik bied hem mijn excuses aan. Wanneer het stof is gedaald, neem ik contact op met Maurice om wat tussen ons speelt, uit te praten."