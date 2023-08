AZ bereikt akkoord over transfer van aanvaller met 25 doelpunten in 41 wedstrijden

AZ heeft in hoofdlijnen een akkoord bereikt met BK Häcken over de transfer van Ibrahim Sadiq, zo meldt De Telegraaf. De 23-jarige aanvaller komt, als de laatste plooien worden gladgestreken, voor een transfersom van ongeveer vier miljoen euro naar Alkmaar. Bepaalde aanvullende voorwaarden zijn nog wel onderwerp van gesprek.

Sadiq is een buitenspeler die via de Right to Dream Academy in Ghana in 2018 de overstap naar FC Nordsjaelland maakte. Een jaar geleden trok Sadiq de deur bij de Deense club achter zich dicht en stapte hij over naar BK Häcken, waar hij veel indruk maakte door in 41 officiële wedstrijden 25 doelpunten te maken en acht assists te geven.

De transfer van Sadiq wordt mogelijk pas vlak voor het sluiten van de zomerse transferperiode afgerond. BK Häcken wil de aanvaller eigenlijk pas verkopen na de de stadsderby tegen IFK Göteborg (zondag) en de return van de play-ofsf van de Europa League tegen Aberdeen (donderdag). Volgende week vrijdag is de laatste dag dat de clubs zaken kunnen doen.

Voor de aanvallende vacature bij AZ was lange tijd Million Manhoef in beeld. Vitesse nam echter geen genoegen met een bod van vier miljoen euro, waarna AZ doorschakelde naar Sadiq. Hij moet na Alexandre Penetra, Denso Kasius, David Møller Wolf, Ruben van Bommel en Tiago Dantas de volgende zomerversterking worden.