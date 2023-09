Deadline Day: FC Utrecht heeft opvolger Klaiber binnen, Daley Blind ziet concurrent overkomen van Barcelona

Het is Deadline Day! In landen als Nederland, Engeland, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje sluit de transfermarkt vandaag zijn deuren. Wat gaat er nog allemaal gebeuren? Keert Hirving Lozano terug bij PSV, gaat Davy Klaassen Ajax nog verlaten, behoudt Feyenoord Lutsharel Geertruida en wat gebeurt er met AZ-spits Vangelis Pavlidis? In dit liveblog houden we de hele dag door alle ontwikkelingen bij.

23.57 uur - Nottingham Forest rondt vier transfers af, waaronder die van Sangaré

Nottingham Forest lijkt nog vier transacties af te ronden in de dying seconds van de zomerse transferperiode. De komst van Ibrahim Sangaré, die voor 35 miljoen euro van PSV wordt overgenomen, is in de woorden van Rik Elfrink 'kogeltje rond.' Daarnaast komt ook doelman Odisseas Vlachodimos de club nog versterken, hij zal overkomen van het Portugese Benfica en neemt de club de Belgische aanvaller Divock Origi over van AC Milan. Aan de andere kant ziet Forest nog een belangrijke speler vertrekken: Brennan Johnson is volgens Fabrizio Romano officieel verkocht aan Tottenham Hotspur, dat ruim vijftig miljoen euro zou betalen.

23.54 uur - Race tegen de klok succesvol: Greenwood heeft transfer te pakken

Volgens Fabrizio Romano is het Getafe gelukt om alle benodigde documenten tijdig in te dienen bij LaLiga om Mason Greenwood op huurbasis over te nemen van Manchester United.



23.50 uur - OGC Nice probeert de ene ervaren keeper in te ruilen voor de andere

Het Franse OGC Nice heeft vrijdag afscheid genomen van doelman Kasper Schmeichel. Het contract van de 36-jarige Deen is in overleg ontbonden. Als vervanger hoopt de club nog op de komst van Schemichels leeftijdgenoot , alHugo Lloris is niet duidelijk of de Fransman oren heeft naar een terugkeer naar zijn vaderland. Daar stond hij eerder onder contract bij Olympique Lyonnais, dat hem in 2008 juist overnam van Nice en hem vier jaar later naar Londen liet vertrekken.

23.47 uur - FC Utrecht heeft opvolger Klaiber binnen

FC Utrecht nam eerder op de vrijdag afscheid van Sean Klaiber en heeft inmiddels ook zijn gewenste opvolger binnen weten te halen. De Spaanse rechtsback Hugo Novoa komt op huurbasis over van RB Leipzig, zo bevestigen de Domstedelingen.

23.43 uur - FC Barcelona zwaait tweetal uit - concurrentie voor Daley Blind

FC Barcelona gunt twee spelers een overstap binnen LaLiga. Verdediger Eric Garcia, vorig seizoen overgekomen van Manchester City, wordt verhuurd aan Girona, waar hij onder meer gaat concurreren met Daley Blind voor een plek in het centrum van de defensie. Daarnaast vertrekt ook Abde Ezzalzouli, volgens Fabrizio Romano betaalt Real Betis een bedrag van 7,5 miljoen euro om de helft van de transferrechten van de 21-jarige Marokkaan over te nemen.



23.39 uur - PSV laat twee aanvallers vertrekken

PSV neemt nog afscheid van twee aanvallers. De club heeft het contract van Anwar El Ghazi per direct ontbonden, waardoor de oud-speler van onder meer Ajax en Aston Villa transfervrij op zoek kan naar een nieuwe werkgever. Daarnaast wordt Fodé Fofana verhuurd aan het Vitesse van voormalig PSV-speler en -trainer Phillip Cocu. Volgens clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad wordt het nog wel een race tegen de klok om het papierwerk voor middernacht rond te krijgen.

23.21 uur - Manchester United weet probleemgeval Greenwood tóch nog te slijten - mits papieren op tijd binnen zijn

Het lijkt erop dat Manchester United erin slaagt is om Mason Greenwood tóch van de hand te doen. Nadat een overstap naar SS Lazio eerder op de vrijdag in het water viel, is de 21-jarige buitenseler volgens David Ornstein (The Athletic) op weg naar het Spaanse Getafe. De Spanjaarden hopen de benodigde documenten tijdig in te kunnen dienen bij LaLiga om het gevallen toptalent op huurbasis over te nemen van de club van Erik ten Hag. Greenwood speelde geen minuut meer voor United nadat hij in januari 2022 werd aangehouden op verdenking van mishandeling en verkrachting van zijn vriendin. Hoewel hij daarvoor uiteindelijk niet werd vervolgd besloot de club eerder deze maand dat het 'voor alle partijen' beter zou zijn als de Engelsman zijn loopbaan elders zou gaan vervolgen.

23.12 uur - FC Utrecht bevestigt vertrek Sean Klaiber

FC Utrecht heeft bevestigd dat Sean Klaiber per direct overstapt naar het Deense Brondby IF. Hij levert de Domstedelingen naar verluidt een miljoen euro op, waarvan een deel doorvloeit in de zakken van Ajax. Dat bedong een doorverkooppercentage toen het Klaiber een jaar geleden liet terugkeren naar Utrecht.

22.55 uur - Gravenberch heeft gewenste overstap naar Premier League te pakken

Liverpool heeft bevestigd dat Ryan Gravenberch overkomt van Bayern München. De elfvoudig Oranje-international komt voor maximaal 45 miljoen euro over van Der Rekordmeister, waar hij in zijn enige seizoen geen basisplaats wist af te dwingen. Ook zijn eerdere werkgever Ajax deelt mee in de transfersom; in dit artikel lees je alle details over de last minute transfer van Gravenberch.

22.42 uur - PSV besluit knotsgekke Deadline Day met binnenhalen tweevoudig Duits international

PSV gaat zich daadwerkelijk versterken met Armel Bella-Kotchap. Zowel Fabrizio Romano als clubwatcher Rik Elfrink bevestigen vrijdagavond laat dat de tweevoudig Duits international voor een jaar gehuurd gaat worden van Southampton. Meer over de verrassende transfer van Bella-Kotchap lees je in dit artikel.

22.16 uur - Ajax bevestigt tijdelijk vertrek: 'Boa sorte, Chico!'

Ajax neemt vlak voor het verstrijken van de deadline nog tijdelijk afscheid van rechtsbuiten Francisco Conceição. De Portugees keert op huurbasis terug naar zijn vorige club , FC Porto waar zijn vader Sergio nog altijd trainer is. Porto heeft bovendien een optie tot koop weten te bedingen, zo maken de Amsterdammers bekend via de officiële kanalen.

21.42 uur - 'PSV gaat stunten met komst Bayern-target'

PSV gaat zich volgens de Engelse journalist Duncan Castles (Sunday Times) nog verrassend versterken met Southampton-verdediger Armel Bella-Kotchap. De jonge Duitser staat onder contract bij Southampton, waarmee hij afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. PSV zou hem voor een seizoen willen huren, zo meldt Castles op X. De tweevoudig international van Die Mannschaft werd deze transferperiode tot op het laatste moment nog in verband gebracht met Bayern München, maar die club pakte niet door voor het sluiten van de Duitse markt eerder vandaag. PSV-clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad bevestigt dat Bella-Kotchap op de lijst stond maar kan de komst van de 21-jarige centrumverdediger (nog) niet bevestigen.

21.35 uur - Feyenoord rondt verhuur Kasanwirjo af

Landskampioen Feyenoord neemt tijdelijk afscheid van verdediger Neraysho Kasanwirjo, zo bevestigt de club via de officiële kanalen. De oud-speler van Ajax en FC Groningen verkast op huurbasis naar het Oostenrijkse SK Rapid Wien, dat zich donderdag niet wist te plaatsen voor de groepsfase van de Conference League. Kasanwirjo was pas sinds de winterstop van afgelopen seizoen actief in Rotterdam-Zuid maar wist nooit een basisplaats af te dwingen in het elftal van trainer Arne Slot.

21.29 uur - 'West Ham meldt zich bij Feyenoord, Te Kloese houdt poot stijf'

West Ham United heeft zich volgens 90min-journalist Tody Cudworth op de slotdag nog gemeld bij Feyenoord. De club nam eerder deze zomer Edson Álvarez én Mohammed Kudus over van aartsrivaal Ajax en hoopte bij de landskampioen spits Santiago Giménez nog los te weken. Feyenoord zou echter niet hebben willen meewerken. Meer over de toenadering van The Hammers lees je in dit artikel.

21.05 uur - Ajax laat buitenspeler na 23 speelminuten terugkeren naar zijn vaderland

Ajax neemt in ieder geval tijdelijk afscheid van rechtsbuiten Christian Rasmussen. De twintigjarige Deen verkast op huurbasis naar FC Nordsjaelland in zijn vaderland, de club waar Ajax hem in 2019 juist uit de jeugdopleiding plukte. De topclub heeft tevens een optie tot koop bedongen, zo melden de Amsterdammers via de officiële kanalen. Vorig seizoen kwam Rasmussen tot 23 speelminuten in de hoofdmacht van Ajax, verdeeld over drie invalbeurten.



21.02 uur - Paris Saint-Germain maakt deal van 90 miljoen euro alsnog rond

Paris Saint-Germain gaat zich alsnog versterken met Randal Kolo Muani. De Franse spits komt over van Eintracht Frankfurt, dat 75 miljoen euro als vaste som ontvangt. Door bonussen kan dat bedrag nog oplopen tot 90 miljoen euro. Kolo Muani was eerder al medisch gekeurd door de club uit de Franse hoofdstad en zal een vijfjarig contract ondertekenen, zo meldt Fabrizio Romano.



21.00 uur - PEC Zwolle laat routinier op slotdag naar ADO vertrekken

Bart van Hintum (36) heeft vlak voor het sluiten van de markt zijn transfer naar ADO Den Haag afgerond. De ervaren verdediger komt over van PEC Zwolle, waar hij de eerste twee speelronden van dit seizoen nog 'gewoon' een basisplaats had in de Eredivisie. Van Hintum tekent bij de huidige nummer dertien van de Keuken Kampioen Divisie een eenjarig contract. "Met Bart halen we een ervaren defensieve kracht in huis waar we nog naar op zoek waren", aldus ADO's technisch directeur Joris Mathijsen. De residentieclub is met de komst van Van Hintum klaar op de transfermarkt, zo schrijft ADO in het persbericht waarin de transfer wordt aangekondigd.

20.43 uur - Géén Sánchez maar voormalig Manchester City-talent voor PSV, Sangaré meldt zich in Nottingham

PSV lijkt naast de komst van Davinson Sánchez te grijpen. Daarentegen lijken de Eindhovenaren zich te gaan versterken met CJ Egan-Riley, een twintigjarige verdediger van Burnley die ook als verdedigende middenvelder uit de voeten kan. Zijn naam viel afgelopen winter ook al in het Philips Stadion, een half jaar later lijkt hij op huurbasis alsnog over te stappen naar de Eindhovenaren. Ibrahim Sangaré is volgens Fabrizio Romano op zijn beut inmiddels aangekomen in Engeland, om medisch gekeurd te worden door Nottingham Forest. Tenzij daar nog gekke dingen uit naar voren komen zal de Ivoriaan voor 35 miljoen euro overstappen naar de Premier League-club.

🚨 NEW:



20.11 uur - Feyenoord ontloopt Mason Greenwood in de Champions League

In Italië is de transfermarkt inmiddels op slot. SS Lazio zou tot de laatste minuten bezig zijn geweest om Mason Greenwood en Manchester United van elkaar te verlossen, maar is daar niet in geslaagd. En dus hoeft Feyenoord zich geen zorgen te maken over een ontmoeting met het gewezen toptalent van United, dat al bijna twee jaar niet meer in actie kwam nadat hij door zijn vriendin werd beschuldigd van mishandeling en verkrachting. Ondanks het feit dat hij daarvoor uiteindelijk niet vervolgd werd, besloot de club van Erik ten Hag eerder deze zomer dat een vertrek van Greenwood 'voor alle partijen' de beste oplossing zou zijn.

20.04 uur - Davy Klaassen verlaat Ajax voor de tweede keer in zijn loopbaan

Davy Klaassen heeft voor de tweede keer in zijn loopbaan afscheid genomen van Ajax. De middenvelder keerde in de zomer van 2020 na vier jaar terug bij de club waar het voor hem allemaal begon, maar draagt vanaf heden het shirt van Internazionale, zo meldt transferspecialist Fabrizio Romano op X. Met de overstap van Klaassen naar de verliezend Champions League-finalist in het afgelopen seizoen is geen transfersom gemoeid, maar er zijn naar verluidt wel 'enkele bonussen' opgenomen. Meer informatie over het vertrek van Klaassen lees je hier.

20.01 uur - PSV bevestigt: Lozano na vier jaar Napoli terug in Eindhoven

Hirving Lozano (28) keert definitief terug bij PSV. De Mexicaanse aanvaller komt per direct over van Italiaans kampioen Napoli, dat vier jaar geleden nog ruim veertig miljoen betaalde voor zijn komst en hem nu voor een aanzienlijk lager bedrag de omgekeerde weg laat bewandelen. Lozano heeft vrijdag zijn handtekening gezet onder een contract tot de zomer van 2028. In dit artikel lees je alles over de terugkeer van de Mexicaan bij PSV.



19.45 uur - FC Utrecht laat Tommy St. Jago naar de KKD vertrekken

De toekomst van Tommy St. Jago ligt in de Kampioen Divisie. FC Utrecht laat de 23-jarige verdediger vertrekken naar Willem II. De zelfopgeleide St. Jago brak in het seizoen 2020-21 door in het eerste elftal van de Domstedelingen, maar twee zware blessures zorgden ervoor dat zijn ontwikkeling niet doorzette. Afgelopen jaar maakte hij geen minuten in de hoofdmacht maar speelde hij zeven wedstrijden voor Jong FC Utrecht op het tweede niveau. Volgens Voetbal International was ook FC Volendam, net als een aantal andere clubs in de Eredivisie, geïnteresseerd maar trekt Willem II dus aan het langste eind.

19.36 uur - Sofyan Amrabat in Italië alvast medisch gekeurd

Sofyan Amrabat ondergaat vrijdagavond volgens Sky Sports in Italië de medische keuring voorafgaand aan zijn transfer naar Manchester United. De Marokkaanse middenvelder zal voor een huursom van tien miljoen euro overkomen van Fiorentina, waarna hij voor een totaalbedrag 25 miljoen euro definitief kan worden overgenomen door de club van Erik ten Hag, zo meldt de Engelse zender. Alles over de droomtransfer van Sofyan Amrabat lees je in dit artikel.

19.29 uur - Deense media onthullen transfersom die FC Utrecht ontvangt voor Klaiber

Sean Klaiber lijkt daadwerkelijk op weg naar het Deense Brondby IF. De rechtsback levert FC Utrecht volgens Deense media (via Telegraaf-journalist Jeroen Kapteijns) zo'n één miljoen euro op. Ajax, dat Klaiber vorig seizoen liet terugkeren naar Utrecht, zou volgens Kapteijns een deel van dat bedrag gaan ontvangen; de Amsterdammers bedongen destijds een doorverkooppercentage.



19.15 uur - 'Saudi's willen van Mohamed Salah de duurste aller tijden maken'

Het Saudische Al-Ittihad heeft volgens verschillende Engelse media - waaronder The Telegraph - een recordbod op aanvaller Mohamed Salah uitgebracht. Liverpool zou een bedrag van 200 miljoen pond zijn aangeboden voor de 31-jarige Egyptenaar, omgerekend ruim 230 miljoen euro. Mocht de club van Cody Gakpo en Virgil van Dijk daarmee akkoord gaan, dan lost Salah Neymar af als duurste speler aller tijden. De Braziliaan verkasten in de zomer van 2017 voor 222 miljoen euro van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain. Overigens hoeft Al-Ittihad zich vrijdag niet te haasten: de transfermarkt in Saudi-Arabië sluit pas op 20 september.

18.52 uur - 'AC Milan doet zaken met Fiorentina en huurt alternatief voor Pavlidis'

AZ leek de afgelopen dagen nog te moeten vrezen voor een vertrek van spits Vangelis Pavlidis, die in de belangstelling van AC Milan zou staan. Het lijkt erop dat de club van Tijjani Reijnders inmiddels een andere kandidaat binnen gaat halen. Luka Jovic zal volgens Italiaanse media gehuurd gaan worden van Fiorentina, dat hem afgelopen seizoen overnam van Real Madrid. De Koninklijke had in de zomer van 2019 nog liefst 63 miljoen over voor de Serviër, die indruk maakte bij Eintracht Frankfurt. In Madrid kon hij de verwachtingen echter niet waarmaken.



18.42 uur - Ten Hag legt oudgediende uit Ferguson-tijdperk voor één jaar vast

Manchester United heeft centrale verdediger Jonny Evans (35) voor één seizoen vastgelegd. De Noord-Ier vertrok na de degradatie van afgelopen seizoen bij Leicester City en trainde sindsdien al mee met het elftal van Erik ten Hag, waarmee hij zelfs afreisde naar de Verenigde Staten tijdens de voorbereiding. Evans debuteerde al in 2007 onder Sir Alex Ferguson in de hoofdmacht van The Red Devils, waar hij de jeugdopleiding doorliep. In 2015 verliet hij Old Trafford, na drie seizoenen West Bromwich Albion tekende hij in juli 2018 bij Leicester.

18.33 uur - 'FC Utrecht laat Klaiber gaan en hoopt opvolger te huren van RB Leipzig'

FC Utrecht gaat volgens Voetbal International nog afscheid nemen van Sean Klaiber. De rechtsback, bezig aan zijn tweede periode in de Domstad na een weinig succesvol avontuur bij Ajax, zou worden verkocht aan het Deense Brondby IF. "De gesprekken met Brondby bevinden zich in de eindfase", zo meldt het weekblad. In Klaibers plaats zou de Spanjaard Hugo Novoa (RB Leipzig) op huurbasis naar Utrecht moeten komen.

18.26 uur - 'Bayern-deal geklapt, maar geen gevolgen voor Gravenberch'

Volgens het Engelse Sky Sports is de transfer van João Palhinha van Fulham naar Bayern München 'geklapt'. De Portugese middenvelder zou bij Der Rekordmeister de plek van de Nederlander Ryan Gravenberch in de selectie gaan innemen, maar zijn overstap zou ter elfder ure in het water zijn gevallen. Fabrizio Romano komt echter met goed nieuws voor Gravenberch, de Italiaanse transfergoeroe schrijft op X dat zijn transfer naar Liverpool ook na het niet-doorgaan van die van Palhinha niet in het geding komt.

18.20 uur - Ajax rondt komst Damian van der Vaart af

Het is Ajax eindelijk gelukt om Damian van der Vaart te strikken, zo meldt Voetbal International. Na lang onderhandelen zijn de Amsterdammers tot overeenstemming gekomen met Esbjerg FB over de transfer van de zeventienjarige zoon van Rafael van der Vaart. Lees alles over stap van Van der Vaart junior naar Amsterdam in dit artikel.

18.12 uur - 'PSV onderneemt alles-of-niets-poging voor Davinson Sánchez'

PSV gaat nog een alles-of-niets-poging doen om zich in de laatste uren van de zomerse transferperiode te versterken met Davinson Sánchez, zo schrijft Voetbal International. De Colombiaan moet overkomen van Tottenham Hotspur, zijn medische keuring in Eindhoven zou zelfs al gepland zijn. Alles over de mogelijke komst van Sánchez lees je in dit artikel.



17.58 uur - Volendam haalt broertje Utrecht-speler naar Nederland

FC Volendam heeft middenvelder Zach Booth (19) toegevoegd aan de selectie. Het jongere broertje van FC Utrecht-speler Taylor Booth wordt voor een jaar gehuurd van Leicester City, waar hij speelde in de Onder 21. De Amerikaanse jeugdinternational wordt door de club uit het vissersdorp aangekondigd als 'multifunctioneel inzetbare middenvelder, die ook als buitenspeler uit de voeten kan.'



17.53 uur - Mega-transfer PSG op losse schroeven?

Paris Saint-Germain heeft de transfer van Randal Kolo Muani nog altijd niet afgerond. De 24-jarige spits moet voor 90 miljoen euro overkomen van Eintracht Frankfurt, maar de Duitsers zullen hem pas laten gaan als er een vervanger binnen is gehaald. Daarvoor was Hugo Ekitiké (PSG) nadrukkelijk in beeld, maar hij sloeg volgens L'Équipe drie aanbiedingen van de Europa League-winnaar van 2022 af omdat zijn voorkeur uitgaat naar de Premier League.

17.45 uur - Fulham heeft sleutel tot Gravenberch-transfer in handen

Ryan Gravenberch heeft eerder op de vrijdag de medische keuring doorstaan bij Liverpool, maar moet nog even geduld hebben. Zijn huidige club Bayern München geeft pas groen licht voor de transfer als zijn opvolger João Palhinha definitief binnen is; de Portugees mag op zijn beurt pas vertrekken bij Fulham als die club erin geslaagd is om een vervanger voor hem aan te trekken, zo melden verschillende media in Engeland en Duitsland.

17.36 uur - Andy Carroll duikt op bij Franse tweedeklasser

Het Franse Amiens, dat uitkomt in de Ligue 2, heeft zich versterkt met de Engelse spits Andy Carroll (34). De oud-speler van onder meer Newcastle United en Liverpool (dat in de winter van 2013 liefst 41 miljoen euro voor hem neertelde) komt ondanks een nog één jaar doorlopend contract transfervrij over van Reading, waarmee hij afgelopen seizoen actief was op het derde niveau, de League One. Carroll gaat bij Amiens spelen met rugnummer 99.

17.26 uur - Sevilla laat Idrissi gratis vertrekken

De Spaanse subtopper Sevilla - dit seizoen tegenstander van PSV in de groepsfase van de Champions League - heeft het contract van aanvaller Oussama Idrissi ontbonden. Daardoor kan de 27-jarige buitenspeler transfervrij op zoek naar een nieuwe werkgever. Vorige week bereikte Feyenoord - dat hem afgelopen seizoen al huurde - nog een akkoord met zowel Sevilla als Idrissi zelf over een definitieve overgang naar De Kuip, maar de Raad van Commissarissen van de Rotterdammers weigerde daarmee akkoord te gaan. Meer over de transfervrije status van Idrissi lees je in dit artikel.



17.20 uur - Feyenoord hoopt Dilrosun nog te slijten

Landskampioen Feyenoord heeft met Luka Ivanusec en Ondrej Linger voldoende versterkingen voor de vleugels binnen, waardoor Javairo Dilrosun deze transferwindow nog mag vertrekken, zo weet De Telegraaf. Dilrosun hoeft niet per se op Deadline Day zijn biezen te pakken. "De Griekse markt sluit bijvoorbeeld pas op 11 september", schrijft de krant vrijdagmiddag. De 25-jarige aanvaller staat pas sinds afgelopen zomer onder contract in De Kuip; hij kwam voor vier miljoen euro over van Hertha BSC maar slaagde er niet in om een vaste plaats in de basis af te dwingen. Dit seizoen kwam hij als invaller in actie in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV en het Eredivisie-duel met stadgenoot Sparta.

17.16 uur - Sinisterra maakt transfer en wordt herenigd met ex-ploeggenoot van Feyenoord

Luis Sinisterra brengt dit seizoen door bij Bournemouth. Zijn huidige werkgever Leeds United, waarmee de Colombiaan afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League, heeft een akkoord bereikt met Bournemouth over een verhuurperiode. Bij zijn nieuwe club wordt de aanvaller herenigd met Marcos Senesi, met wie hij eerder samenspeelde bij Feyenoord. Meer over deze transfer in dit artikel.

17.08 uur - 'PSV kan nóg een gewenste verdediger wegstrepen'

PSV is op de slotdag nog bezig om een extra centrale verdediger aan de selectie van trainer Peter Bosz toe te voegen, maar kan door meerdere targets een streep zetten. Nadat eerder al duidelijk werd dat Jarrad Branthwaite vandaag 'gewoon' bij Everton zal blijven, is volgens clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad ook Zeno Debast geen optie meer. "Vanuit de entourage van Debast klinkt het dat de jonge Belg het seizoen bij Anderlecht zal voortdoen. Dan komt ook hij niet naar PSV", schrijft Elfrink op X.

17.03 uur - Van Bommel langer door bij Antwerp

Mark van Bommel heeft zijn contract bij de Belgische kampioen Royal Antwerp FC met een extra seizoen verlengd. De Nederlandse trainer, die afgelopen seizoen beslag legde op de dubbel, ligt nu vast tot medio 2025 bij de club van technisch directeur Marc Overmars. Komend seizoen is hij met zijn werkgever actief in de Champions League; in groep H neemt Van Bommel het met The Great Old op tegen zijn vroegere werkgever FC Barcelona en treft hij tevens FC Porto en Shakhtar Donetsk.



16.55 uur - 'Maatsen wil tóch voor kans bij Chelsea gaan'

The Telegraph komt met nieuwe informatie over de toekomst van Ian Maatsen. "Hij neigt ernaar bij Chelsea te blijven, ondangs het feit dat The Blues een deal met Burnley hebben over een terugkeer naar Turf Moor", schrijft de krant. "De verwachting is dat Maatsen zal besluiten op Stamford Bridge te blijven, nu hij het seizoen onder hoofdtrainer Mauricio Pochettino positief gestart is."

16.45 uur - NEC huurt Franse jeugdinternational

De Franse aanvaller Alexis Tibidi (19) is de volgende versterking van NEC. De Nijmegenaren zullen de tweevoudig international van Frankrijk Onder 20 voor de rest van het seizoen huren van tweedeklasser ESTAC Troyes. "Alexis is een voorhoedespeler en het type dat we graag nog aan onze selectie wilden toevoegen. Hij staat al geruime tijd op onze scoutingslijsten en nu deed de mogelijkheid zich voor om hem te halen. Alexis komt het best tot zijn recht aan de linkerkant, maar is op meerdere posities inzetbaar", licht NEC's technisch directeur Carlos Aalbers toe op de clubsite.



16.34 uur - FC Twente kondigt verwachte transfer Eiting aan

FC Twente heeft via de officiële kanalen bevestigd dat middenvelder Carel Eiting wordt overgenomen van FC Volendam. De 25-jarige speler, afkomstig uit de jeugd van Ajax, stond de afgelopen weken twee keer tegenover zijn vorige werkgever in een arbitragezaak om een overstap naar de Tukkers af te dwingen. Woensdag werd Eiting in het gelijk gesteld, waardoor zijn transfer al werd verwacht. Eiting tekent in Enschede een contract tot medio 2026 en zal pas ná de interlandbreak zijn debuut voor zijn nieuwe club kunnen maken. Komende zondag gaat Twente op bezoek bij - uitgerekend - Volendam, maar Eiting is dan nog niet speelgerechtigd. Daardoor maakt hij mogelijk zijn eerste minuten tegen een andere oud-werkgever: op 17 september staat het thuisduel met Ajax op het programma.

16.27 uur - Voor Oranje opgeroepen Maatsen gaat Chelsea verlaten

Ian Maatsen werd vrijdag voor het eerst opgenomen in de definitieve selectie van Oranje maar lijkt op de slotdag ook nog van club te gaan veranderen. De linksback van Chelsea is volgens journalist Matt Law (Daily Telegraph) op weg naar promovendus Burnley, dat hem afgelopen seizoen ook al huurde van The Blues. De 21-jarige vleugelverdediger zal in eerste instantie worden verhuurd, zo schrijft Law, waarna hij voor een verplichte koopoptie voor 36,7 miljoen (inclusief bonussen) definitief de overstap zal maken. Chelsea zou daarbij mogelijk nog wel een doorverkooppercentage bij bedongen hebben.

16.22 uur - PSV lijkt tweetal binnenboord te gaan houden

PSV lijkt deze transferwindow geen afscheid meer te gaan nemen van tweede keeper Joël Drommel en middenvelder Guus Til. Dat meldt VI-journalist Marco Timmer althans op X. Het tweetal lijkt niet in aanmerking te komen voor een basisplaats en werd eerder in verband gebracht met een vertrek, maar gaat volgens Timmer voorlopig nergens heen: "daar gebeurt volgens bronnen in deze sloturen niets meer mee", zo schrijft hij.

16.11 uur - Erik ten Hag kan spoedig nieuwe aanwinst verwelkomen

Sergio Reguilón mag zich bijna speler van Manchester United noemen. Erik ten Hag bevestigde eerder vandaag al dat de Spanjaard in Manchester is om zijn tijdelijke overgang van Tottenham Hotspur af te ronden. Volgens Fabrizio Romano heeft Reguilón inmiddels zijn handtekening gezet en het is alleen nog wachten op de officiële aankondiging.

15.55 uur - PSV haalt Jarrad Branthwaite niet terug naar Eindhoven

Mocht PSV nog van plan zijn in de komende uren een centrale verdediger vast te leggen, dan wordt dat in ieder geval geen Jarrad Branthwaite. De Engelsman was vorig seizoen nog op huurbasis actief in Eindhoven en werd de voorbije periode in verband gebracht met een terugkeer, maar werd tevens te duur bevonden. Everton was weliswaar niet van plan voor een vertrek van de verdediger te gaan liggen, maar mikte wel op de hoofdprijs. Die gaat PSV niet betalen. Volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad blijft Branthwaite bij Everton.

15.38 uur - Fabrizio Romano haalt befaamde slogan uit de kast voor Ibrahim Sangaré

Ook als we Fabrizio Romano moeten geloven staat niets een vertrek van Ibrahim Sangaré uit de Eredivisie nog in de weg.

Ibrahim Sangaré to Nottingham Forest, here we go! Agreement in place with PSV on €35m package deal, including add ons 🚨🌳 #NFFC



Sangaré will travel later after deal in place as reported. Personal terms also agreed.



15.30 uur - Vertrek Ibrahim Sangaré bij PSV nu écht aanstaande

Het is niet meer de vraag óf, maar wanneer PSV het vertrek van Ibrahim Sangaré wereldkundig maakt. Volgens PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad is de deal met Nottingham Forest over een transfer van de Ivoriaanse middenvelder 'kogeltje rond'. Sangaré kwam woensdagavond nog in actie voor PSV tegen Rangers FC, maar is nu dus hard op weg naar de Premier League. Hij hoeft enkel nog zijn medische keuring met succes te doorstaan én zijn handtekening op papier te zetten.

15.14 uur - Ajax hoopt op een oplossing voor linksbacks

Als het aan Ajax ligt, dan zijn Davy Klaassen, Francisco Conceição en Christian Rasmussen niet de enige spelers die op Deadline Day van club wisselen. Volgens Ajax-watcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad zijn de Amsterdammers ook nog op zoek naar een oplossing voor Owen Wijndal en Anass Salah-Eddine. Ajax-trainer Maurice Steijn heeft de laatste weken meermaals laten weten niet tevreden te zijn over de linksbackpositie. Niet voor niets is de Nederlandse recordkampioen druk bezig met de komst van Borna Sosa. Lees meer in dit artikel.

15.11 uur - Tottenham Hotspur doet zaken met Nottingham Forest

Ook Tottenham Hotspur laat op de slotdag van de transferwindow nog van zich horen. De Noord-Londenaren hebben een akkoord bereikt met Nottingham Forest over een transfer van Brennan Johnson. Dat meldt Fabrizio Romano althans. Tottenham Hotspur tast diep in de buidel voor de komst van de middenvelder. Het totaalplaatje komt uiteindelijk boven de 50 miljoen euro uit.

15.04 uur - Ruben Kluivert vertrekt bij FC Utrecht

FC Utrecht heeft definitief afscheid genomen van Ruben Kluivert. De Amsterdammer komt uit de jeugdopleiding van FC Utrecht, maar is er niet in geslaagd een plekje te veroveren in de hoofdmacht. Hij vervolgt zijn loopbaan bij FC Dordrecht.

14.53 uur - Joël Drommel blijft waarschijnlijk speler van PSV

Het ziet er naar uit dat Joël Drommel gewoon speler blijft van PSV. De reservedoelman van de Eindhovenaren had de ambitie om dit seizoen minuten te gaan maken als eerste doelman, maar blijft volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad bij PSV. De journalist meldt tevens dat de Eindhovenaren er waarschijnlijk niet in gaan slagen om een vervanger van de naar Nottingham Forest vertrekkende Ibrahim Sangaré.

14.50 uur - Fortuna doet opnieuw zaken en hengelt tweede transfer van Deadline Day binnen

Fortuna Sittard is zeer slagvaardig tijdens de Deadline Day. De ploeg van Danny Buijs heeft zich namelijk versterkt met Ragnar Oratmangoen. De aanvaller annex middenvelder komt op huurbasis over van FC Groningen, waar hij afgelopen seizoen mee degradeerde naar de Keuken Kampioen Divisie. Na afloop van de huurovereenkomst krijgt Fortuna de optie om Oratmangoen definitief in te lijven. Eerder vandaag presenteerde de Limburgse club Iman Griffith van AZ.

14.41 uur - Barcelona bereikt akkoord met Manchester City over Joao Cancelo

Fabrizio Romano weet dat FC Barcelona en Manchester City eruit zijn over Joao Cancelo. "Here we go!", schreef de Italiaanse transferspecialist, wat inhoudt dat de transfer in kannen en kruiken is. De Portugese verdediger één seizoen gehuurd door Barcelona, dat vervolgens een optie tot koop kan lichten.

14.39 uur - Ajax gaat na Davy Klaassen ook (tijdelijk) afscheid nemen van jonge aanvallers

Naast Davy Klaassen zijn ook Francisco Conceição en Christian Rasmussen op weg naar de uitgang bij Ajax. Waar Klaassen op het punt staat zich te verbinden aan Internazionale, maken Conceição en Rasmussen op huurbasis de overstap naar respectievelijk FC Porto en Nordsjaelland. De Portugees heeft zijn laatste wedstrijd voor Ajax mogelijk al gespeeld. Lees meer in dit artikel.

14.38 uur - Sofyan Amrabat heeft transfer naar Premier League eindelijk te pakken

Manchester United heeft beet: Sofyan Amrabat komt over van Fiorentina. Dat bevestigt transfermarktexpert Fabrizio Romano vrijdagmiddag. De middenvelder wordt dit seizoen gehuurd voor een bedrag van tien miljoen euro. Bovendien maakt een optie tot koop deel uit van de overeenkomst: Manchester United kan Amrabat volgend jaar definitief inlijven voor 20 miljoen euro plus 5 miljoen aan mogelijke bonussen. Lees meer in dit artikel.

14.22 uur - Ajax in Europa League tegenover Ansu Fati

Ajax werd vrijdagmiddag in de Europa League-groep geplaatst tegen onder meer Brighton & Hove Albion. De Premier League-ploeg eindigde vorig jaar op een knappe zesde plaats, en lijkt ook dit seizoen mee te willen gaan doen om de Europese plekken. De club heeft zich vandaag verrassend versterkt met Ansu Fati, die op huurbasis overkomt van FC Barcelona. Lees meer in dit artikel.

14.07 uur - Ajax verrast en haalt nóg een linksback naar Johan Cruijff Arena

Ajax verrast met de komst van Borna Sosa. De linksback komt over van VfB Stuttgart, weet Fabrizio Romano. Hij maakt melding van een akkoord tussen de clubs. Sosa wordt na Josip Sutalo de tweede international van Kroatië die wordt binnengehaald door Ajax.

13.56 uur - Actief Almere City haalt tweede én derde versterking op Deadline Day

Almere City beleeft tot dusverre een zeer actieve Deadline Day. De promovendus versterkte zich vanochtend met verdediger Loïc Mbe Soh, en hebben in het verdere verloop van de dag nog twee keer toegeslagen. De ploeg van Alex Pastoor heeft Yann Kitala voor één seizoen gehuurd van het Franse Le Havre FC, bevestigde de club op de officiële kanalen. Ook doelman Samuel Radlinger van Austria Wien gaat voor één seizoen gehuurd worden door de Flevolanders, al moet de club dit zelf nog bevestigen.

13.53 uur - Heracles Almelo slaat toe op Deadline Day

Heracles Almelo heeft de gelederen versterkt met Mohamed Sankoh van VfB Stuttgart. De spits wordt voor één seizoen gehuurd door de promovendus en gaat spelen met rugnummer 44. Sankoh is geen onbekende in de Eredivisie. De aanvaller met de Nederlandse nationaliteit kwam vorig seizoen op huurbasis uit voor Vitesse, waar hij twee goals maakte in 23 officiële wedstrijden.

13.47 uur - Liverpool wijst krankzinnig bod op Mohamed Salah af

Het ziet er naar uit dat Mohamed Salah niet gaat vertrekken bij Liverpool. De Egyptische aanvaller kon voor een bedrag van 116 miljoen euro verkassen naar het Saudische Al Ittihad, maar de Premier League-gigant heeft het bod afgewezen. Volgens trainer Jürgen Klopp is de vleugelspeler niet te koop.

13.17 uur - Paris Saint-Germain strikt schlemiel van WK-finale in Qatar

Randal Kolo Muani krijgt alsnog zijn zin. De aanvaller van Eintracht Frankfurt weigerde afgelopen week te trainen om zijn droomtransfer naar Paris Saint-Germain te forceren. De Duitse club leek in eerste instantie niet onder de indruk, maar gaat de aanvaller dan toch laten gaan. Voor een bedrag van 75 miljoen euro, dat door bonussen zelfs kan oplopen tot negentig miljoen euro, verhuist Kolo Muani naar de Franse hoofdstad.

12.51 uur - FC Barcelona laat verdediger opnieuw vertrekken naar Premier League

FC Barcelona heeft verdediger Clement Lenglet opnieuw verhuurd aan een club uit de Premier League. De Fransman speelde vorig seizoen op huurbasis bij Tottenham Hotspur, en gaat dit jaar tijdelijk spelen voor Aston Villa. Via de officiële clubkanalen meldt Barcelona dat er geen optie tot koop in de deal zit betrokken.

12.47 uur - Manchester United heel dichtbij komst Sofyan Amrabat

Manchester United en Fiorentina naderen een akkoord over Sofyan Amrabat. The Red Devils zijn al zo'n beetje de hele transferperiode bezig met de Marokkaanse middenvelder en lijken nu eindelijk beet te hebben. Transferspecialist Santi Aouna meldt op X dat Amrabat hoogstwaarschijnlijk op huurbasis overkomt. Erik ten Hag hebben een koopoptie bedongen.

12.43 uur - PSV gaat tóch afscheid nemen van Ibrahim Sangaré; transfersoap nadert zijn einde

Ibrahim Sangaré gaat PSV op de slotdag van de transfermarkt toch nog verlaten. Volgens journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad is een akkoord tussen PSV en Nottingham Forest heel dichtbij. Het zou gaan om een bedrag van 35 miljoen euro, met bonussen. Lees meer in dit artikel.

12.30 uur - Ajax bevestigt de komst van Sivert Mannsverk

Ajax heeft de komst van Sivert Mannsverk bevestigd. De 21-jarige middenvelder maakt voor minstens 6 miljoen euro de overstap van Molde FK; het bedrag kan volgens Voetbal International oplopen tot 8,5 miljoen euro. Hij tekent een contract tot medio 2028. Met zijn komst zijn de uitgaven deze transferzomer over de 100 miljoen euro getild, al werd er voor een kleine 160 miljoen verkocht. Lees meer in dit artikel.

12.20 uur - FC Utrecht zwaait twee verdedigers uit naar Keuken Kampioen Divisie-clubs

FC Utrecht gaat afscheid nemen van verdedigers Ruben Kluivert en Tommy St. Jago. De nog puntloze club uit de Domstad ziet geen perspectief meer in het tweetal en heeft daarom besloten om ze te laten vertrekken. Kluivert gaat voetballen bij FC Dordrecht en St. Jago verkast naar Willem II. Beiden verlaten Utrecht transfervrij.

11.48 uur - Vlak na Galatasaray-nieuws wéér informatie over Donny van de Beek

Tien minuten nadat naar buiten kwam dat Galatasaray geïnteresseerd is in Donny van de Beek, heeft de volgende club zich alweer gemeld voor de middenvelder van Manchester United. Journalist Miguel Delaney weet dat Premier League-promovendus Luton Town de Nederlander in het vizier heeft. De ploeg die dit seizoen voor het eerst op het hoogste niveau van Engeland speelt zou Van de Beek kunnen verlossen van zijn uitzichtloze situatie bij United.

11.37 uur - Ook Galatasaray meldt zich in strijd om Donny van de Beek

Ook Galatasaray heeft interesse in Manchester United-middenvelder Donny van de Beek. De Turkse Champions League-deelnemer houdt de verrichtingen van de Nederlander volgens het goed geïnformeerde The United Stand nauwlettend in de gaten. Eerder werd Van de Beek gelinkt aan een overstap naar het Franse FC Lorient. Transferspecialist Gianluca Di Marzio wist vervolgens te melden dat ook Serie A-promovendus Genoa een hengeltje heeft uitgegooid naar de middenvelder.

11.32 uur - Manchester City doet zaken met Wolves en legt middenvelder voor vijf seizoenen vast

Manchester City heeft de komst van Matheus Nunes bevestigd via de clubkanalen. De landskampioen van Engeland neemt de 25-jarige middenvelder voor zo'n 55 miljoen euro over van competitiegenoot Wolverhampton Wanderers. Nunes is na Josko Gvardiol, Matteo Kovacic en Jeremy Doku de vierde zomeraanwinst van Pep Guardiola en Manchester City. De Portugees tekent een contract tot medio 2028.

11.29 uur - Fortuna Sittard doet zaken met AZ-talent en bedingt optie tot koop

Fortuna Sittard heeft zich op Deadline Day versterkt met aanvaller Iman Griffith. De aanvaller, die afgelopen jaren voor Jong AZ uitkwam in de Keuken Kampioen Divisie, trekt op huurbasis naar de Limburgse club. Als de huurovereenkomst ten einde komt, heeft Fortuna een optie om de vleugelspeler definitief over te nemen van AZ.

11.25 uur - Neraysho Kasanwirjo op weg naar de uitgang bij Feyenoord

Feyenoord gaat op Deadline Day (tijdelijk) afscheid nemen van de overbodige Neraysho Kasanwirjo. De verdediger staat volgens het goed geïnformeerde 1908.nl op het punt om de overstap te maken naar Rapid Wien, dat Kasanwirjo voor één seizoen gaat huren. Omdat Feyenoord een hoge vraagprijs stelde, heeft de Oostenrijkse club géén optie tot koop bedongen.

11.16 uur - Hirving Lozano stelt enthousiaste PSV-fans teleur en 'vlucht' via personeelsuitgang Eindhoven Airport

Hirving Lozano is vrijdagochtend geland op Eindhoven Airport om zijn terugkeer bij PSV af te ronden. Supporters die hem wilden verwelkomen, kwamen echter bedrogen uit. Volgens journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad ging Lozano via de personeelsuitgang naar buiten; PSV had dat verzoek van tevoren ingediend bij de luchthaven. Lees meer in dit artikel.

11.11 uur - Soap over Ibrahim Sangaré krijgt nieuw vervolg; Nottingham wil mogelijk toch voldoen aan eisen

Rik Elfrink meldt dat PSV mogelijk alsnog moet vrezen voor een vertrek van Ibrahim Sangaré. Gister (donderdag) leek Nottingham Forest definitief af te haken voor de middenvelder, maar de Engelse club heeft één dag later anders besloten. Volgens Elfrink wil de Premier League-club 'alles op alles zetten' om Sangaré over te nemen van PSV. Nottingham betaalt mogelijk een hoger geldbedrag, waardoor het voldoet aan de clausule van de Eindhovenaren. Lees meer in dit artikel.

11.06 uur - Leonadro Bonucci rondt transfer af en verkast naar Union Berlin

Leonadro Bonucci heeft een handtekening gezet onder een eenjarig contract bij Union Berlin. De Duitse club neemt de ervaren centrale verdediger over van Juventus, waar Bonucci ruim twaalf seizoen actief voor was. De Italiaan heeft na het seizoen de optie om zijn contract met één seizoen te verlengen. Deze transferperiode werd Bonucci aangeboden aan Ajax, maar Sven Mislintat voelde daar niks voor en wuifde het aanbod weg.

10.58 uur - Manchester United hakt de knoop door en gaat voor nieuwe bieding voor Sofyan Amrabat

Manchester United heeft besloten om zich opnieuw te gaan melden bij Fiorentina voor Sofyan Amrabat. De oud-middenvelder van FC Utrecht en Feyenoord wordt al de hele transferperiode gevolgd door de ploeg van Erik ten Hag, maar van een overstap is nog geen sprake. Dat die overstap alsnog gaat plaatsvinden is reëel, want United is volgens Fabrizio Romano met een nieuw bod gekomen.

10.43 - Almere City heeft beet en huurt centrale verdediger van Nottingham Forest

Het nog puntloze Almere City heeft zich versterkt met Loïc Mbe Soh. De Flevolanders nemen de 22-jarige Franse verdediger op huurbasis over van Premier League-club Nottingham Forest. Soh voetbalde onder meer in de jeugd van Paris Saint-Germain en kwam afgelopen seizoen uit in de Ligue 2 voor Guingamp.

10.36 - Ajax kaapt na Rayana Bounida opnieuw een groot talent weg bij Anderlecht

Ajax heeft Ethan Butera overgenomen van Anderlecht. De zeventienjarige verdediger kost naar verluidt anderhalf miljoen euro, zo weet Voetbal International. Butera sluit aan bij Jong Ajax. Anderlecht wilde zijn tot medio 2024 doorlopende contract openbreken, maar ziet na Rayane Bounida opnieuw een talent naar Amsterdam vertrekken. De jongeling tekent een contract tot 2026 in Amsterdam. Lees meer in dit artikel.

10.05 - Hirving Lozano landt op Eindhoven Airport; alleen medische keuring staat terugkeer nog in de weg

Het is een kwestie van tijd voordat de terugkeer van Hirving Lozano naar PSV officieel is. De Mexicaan is zojuist geland op Eindhoven Airport, meldt Rik Elfrink op X. De journalist van het Eindhovens Dagblad plaatst een foto van een vliegtuig die bezig is aan de landing. Dat vliegtuig is afkomstig uit Napels.

9.55 - Georginio Wijnaldum lijkt eindelijk verlost van Paris Saint-Germain en gaat lucratief avontuur aan

Georginio Wijnaldum is op weg naar Saudi-Arabië, zo weet L’Équipe. Paris Saint-Germain heeft een akkoord bereikt met Al-Ettifaq over een transfersom van circa acht miljoen euro. Wijnaldum wordt vrijdag verwacht voor de medische keuring en kan daarna zijn contract ondertekenen. Lees meer in dit artikel.

9.50 - Manchester United doet zaken met Tottenham Hotspur en haalt nieuwe concurrent voor Malacia

Manchester United heeft opnieuw beet op Deadline Day. Tottenham Hotspur-linksback Sergio Reguilón heeft volgens The Athletic een contract getekend bij de ploeg van Erik ten Hag. Dit is mogelijk geen fijn nieuws voor oud-Feyenoorder Tyrell Malacia, die hierdoor een extra concurrent krijg aan de linkerkant.

9.38 uur - Manchester United legt oud-Ajax-target Altay Bayindir vast

Erik ten Hag gaat Fenerbahçe-doelman Altay Bayindir verwelkomen. De Turkse keeper, die eerder deze transferperiode werd gelinkt aan Ajax, is door de clubkanalen van Manchester United officieel gepreseteerd als nieuwste aanwinst. The Red Devils gaan Fenerbahçe een bedrag van minimaal zes miljoen euro betalen. Lees meer in dit artikel.

9.34 uur - Vitesse neemt afscheid van aanvaller Nikolai Baden Frederiksen

Nikolai Baden Frederiksen maakt per direct de overstap naar de Oostenrijkse club SC Austria Lustenau. De 23-jarige aanvaller van Vitesse wordt voor één seizoen verhuurd met een optie tot koop, zo maakt de Arnhemse club bekend. Zodoende komt de huurovereenkomst met Ferencváros uit Hongarije tot een vervroegd einde. In verband met een gebrek aan perspectief is in onderling overleg besloten om de Deen te verhuren aan SC Austria Lustenau. Eigenlijk zou Frederiksen tot 15 januari gestald worden bij Ferencváros. Lees meer in dit artikel.

9.25 uur - Feyenoord kijkt mee hoe Bayern München grof geld gaat betalen voor speler van Fulham

Bayern München gaat zich spoedig versterken met João Palhinha van Fulham. Volgens journalist Maximilian Koch gaat Der Rekordmeister een bedrag van circa 65 miljoen euro betalen voor de middenvelder. De grote vraag is of Bayern deze miljoenen niet nodig zou hebben om Lutsharel Geertruida weg te kapen bij Feyenoord. Dezelfde journalist weet in de laatste zin van zijn Tweet te melden dat Southampton-rechtsback Armel Bella-Kotchap fungeert als plan B, wat mogelijk ook goed nieuws betekent voor de Rotterdammers.

9.20 uur - Johan Bakayoko maakt met bericht op Twitter einde aan alle onzekerheid

Johan Bakayoko gaat PSV definitief niet verlaten deze transferdeadlineday. De aanvaller stond gedurende de transferzomer in de belangstelling van allerlei clubs, maar laat met een bericht op X, het voormalige Twitter, weten dat hij minimaal nog een half seizoen in het Philips Stadion is te bewonderen. Lees meer in dit artikel.

09.15 uur - Ajax gaat definitief afscheid nemen van Davy Klaassen; middenvelder al onderweg naar Italië

Davy Klaassen is op weg naar Internazionale. Volgens De Telegraaf is Ajax bereid de middenvelder transfervrij te laten gaan, al zijn er wel ‘enkele bonussen’ opgenomen in het contract tussen de clubs. Klaassen kan een eenjarig contract tekenen, met een optie voor een extra jaar. Hij is al op weg naar Milaan voor de medische keuring. Lees meer in dit artikel.

09.02 uur - AZ bevestigt komst van Ibrahim Sadiq, die vier miljoen euro zou kosten

Ibrahim Sadiq mag zich officieel speler van AZ noemen. De Ghanese aanvaller komt over van BK Häcken en tekent in Alkmaar een contract tot medio 2028. Sadiq maakte veel indruk bij Häcken, door in 41 officiële wedstrijden 25 doelpunten te maken en 8 assists te geven. Naar verluidt kost hij ongeveer vier miljoen euro. Lees meer in dit artikel.

08.49 uur - Internazionale wil voor dubbeltje op de eerste rang zitten in Klaassen-deal

Internazionale wil Davy Klaassen alleen binnenhalen als er geen transfersom betaald hoeft te worden aan Ajax, meldt La Gazzetta dello Sport. Inter wil alleen het salaris van Klaassen overnemen en hoopt hem verder gratis te kunnen huren, of te kunnen huren met een optie tot koop. Dat zijn 'geen voorwaarden dir Ajax makkelijk zal accepteren', verwacht de roze sportkrant. Lees meer in dit artikel.

08.17 uur - Ryan Gravenberch landt in Liverpool om toptransfer af te ronden

De transfer van Ryan Gravenberch naar Liverpool is bijna rond. Fabrizio Romano meldt vrijdagochtend om 08.16 uur dat Gravenberch 'over een paar minuten' aankomt in Engeland. Dan zal hij direct de medische keuring ondergaan en vervolgens zijn contract tot medio 2028 ondertekenen. Bayern München ontvangt 40 tot maximaal 45 miljoen euro voor de Nederlander. Volgens De Telegraaf incasseert Ajax dankzij een doorverkooppercentage drie miljoen euro.

Ryan Gravenberch, landing in Liverpool in some minutes 🚨🛩️ #DeadlineDay



Medical tests right after for the Dutch midfielder as new #LFC player, then time to put pen on paper.



07.58 uur - Paris Saint-Germain bevestigt grote transfer Bradley Barcola

De transfer van Bradley Barcola naar Paris Saint-Germain is rond. De twintigjarige aanvaller komt over van Olympique Lyonnais en kost naar verluidt 45 miljoen euro. Hij tekent een contract tot medio 2028 bij PSG, dat zijn komst heeft bevestigd. Barcola speelde in totaal 47 officiële wedstrijden voor Lyon, waarin hij 7 keer scoorde en 12 assists gaf.

07.34 uur - AZ dreigt nóg een speler te verliezen aan Bologna

Na Jesper Karlsson en Sam Beukema denkt Bologna aan nóg een speler van AZ. Volgens transfermarktexpert Gianluca Di Marzio staat Jens Odgaard in de belangstelling van de Serie A-club. Beide clubs zouden al met elkaar in gesprek zijn over een mogelijke transfer. Donderdagavond werd al duidelijk dat Vangelis Pavlidis naar AC Milan kan, dus ook in Alkmaar wacht een spannende slotdag.

07.28 uur - Ajax klaar op het gebied van inkomende transfers

Bij Ajax worden geen nieuwe spelers meer verwacht. Normaal gesproken is Sivert Mannsverk de laatste aanwinst in Amsterdam, weet clubwatcher Reon Boeringa van Voetbal International. Behalve Klaassen, die wordt gevolgd door Internazionale, zou ook Francisco Conceição nog kunnen vertrekken. Hij staat in de belangstelling van FC Porto, de club waar zijn vader Sérgio de trainer is.

07.24 uur - Davy Klaassen kan toptransfer maken naar Internazionale

Donderdagavond werd duidelijk dat Davy Klaassen een prachtige transfer zou kunnen maken. Internazionale denkt aan de komst van de middenvelder van Ajax, zo meldde Fabrizio Romano. Klaassen speelde eerder op de avond met Ajax tegen Ludogorets en kon niet uitsluiten dat het zijn laatste wedstrijd was voor Ajax. "Dat weet je ook nooit, dat is de voetballerij. Geen idee, dat weet je niet." Lees alles over de mogelijke transfer naar Inter in dit artikel.

07.20 uur - Nottingham Forest verwelkomt Callum Hudson-Odoi als nieuwste aanwinst

Nottingham Forest heeft de komst van Callum Hudson-Odoi nagenoeg afgerond. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano wordt de aanvaller vrijdagochtend medisch gekeurd, alvorens een contract te ondertekenen. Hudson-Odoi komt over van Chelsea. Hij werd vorig seizoen verhuurd aan Bayer Leverkusen en zat dit seizoen nog geen enkele keer bij de wedstrijdselectie.

07.12 uur - Presentatie nieuwe doelman Feyenoord is een kwestie van tijd

Mikki van Sas wordt de nieuwe reservekeeper van Feyenoord. Volgens 1908.nl wordt de Nederlands jeugdinternational vrijdagochtend officieel gepresenteerd. Van Sas komt over van Manchester City, dat een aantal van de eisen heeft laten vallen. Zo zou er geen sprake zijn van een terugkoopoptie en valt het doorverkooppercentage ook lager uit. Man City wilde 45 procent, maar dat wordt 20 procent. Van Sas zou al een contract hebben ondertekend tot medio 2026 in De Kuip.

07.00 uur - Alle ogen gericht op Eindhoven: PSV-fans hopen op spektakel

Het belooft een spannende dag te worden voor de fans van PSV. Hirving Lozano wordt verwacht voor de medische keuring: hij komt naar verwachting over van Napoli. De Eindhovenaren hopen ook nog een nieuwe centrumverdediger te strikken. Donderdagavond werd bekend dat Espanyol-verdediger César Montes, die tien miljoen euro zou moeten kosten, in beeld is en graag naar Eindhoven komt. Het lijkt er bovendien op dat Ibrahim Sangaré en Johan Bakayoko verrassend genoeg bij PSV blijven.