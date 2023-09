AZ slaat slag en presenteert aanvaller met 25 doelpunten in 41 wedstrijden

AZ heeft zich officieel versterkt met Ibrahim Sadiq, zo meldt de Alkmaarse club via de officiële clubkanalen. De 23-jarige aanvaller komt voor een transfersom van ongeveer vier miljoen euro naar Alkmaar. De Ghanese aanvaller komt over van BK Häcken en heeft een contract tot medio 2028 getekend in het AFAS Stadion.

Sadiq is een buitenspeler die via de Right to Dream Academy in Ghana in 2018 de overstap naar FC Nordsjaelland maakte. Een jaar geleden trok Sadiq de deur bij de Deense club achter zich dicht en stapte hij over naar BK Häcken, waar hij veel indruk maakte door in 41 officiële wedstrijden 25 doelpunten te maken en acht assists te geven.

"Ibrahim heeft twee jaar constant gepresteerd bij BK Häcken. We wilden er graag nog een aanvaller bij hebben. Daarom hebben we doorgepakt met de komst van Ibrahim. Het is een speler die op meerdere posities uit de voeten kan, maar hij speelt voornamelijk vanaf de rechterflank en zou ook in de spits kunnen spelen", sprak directeur voetbalzaken Max Huiberts. Sadiq is vooral te spreken over de thuisbasis van AZ. "Dit zijn stadions waar je graag in wilt spelen. Het is als een droom die uitkomt voor mij. AZ wilde mij heel graag hebben. Ook dat geeft een goed gevoel", sprak de aanvaller.

Voor de aanvallende vacature bij AZ was lange tijd Million Manhoef in beeld. Vitesse nam echter geen genoegen met een bod van vier miljoen euro, waarna AZ doorschakelde naar Sadiq. Hij wordt na Alexandre Penetra, Denso Kasius, David Møller Wolf, Ruben van Bommel en Tiago Dantas de zesde zomeraanwinst van de Alkmaarders.

