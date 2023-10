AZ vernederd in eigen stadion door oppermachtig Aston Villa

AZ is er donderdagavond niet in geslaagd een resultaat over te houden aan het Conference League-duel met Aston Villa. De nummer vijf van de Premier League was in het AFAS Stadion met een 1-4 zege overduidelijk een maatje te groot voor de Alkmaarders, die zelfs op een 0-4 achterstand kwamen voordat de spreekwoordelijke eer nog een beetje wist te redden.

AZ moest het tegen de Engelse subtopper stellen zonder de geschorste Mayckel Lahdo. Zijn plaats als rechtsbuiten werd ingenomen door Ibrahim Sadiq, die hiermee zijn basisdebuut voor de Alkmaarders maakte. De ploeg van trainer Pascal Jansen liet zich in de openingsfase wat in slaap sussen door Aston Villa. Doelman Emiliano Martinez bleef meteen een halve minuut met de bal aan de voet staan om AZ zo te verleiden om naar voren te stappen. De Alkmaarders wachtten af en zetten pas druk zodra de Argentijnse goalie, penaltykiller op het afgelopen WK tegen Nederland, een ploeggenoot inspeelde. Dit tafereel herhaalde zich een paar keer. Aan de bal was Aston Villa voorzichtig zonder echte diepgang. Toch dook spits Leon Bailey ineens op in het strafschopgebied van AZ. Het was een waarschuwing die in de wind werd geslagen. Even later kon Bailey toch de score openen. Even was er de hoop dat zijn treffer wegens hands afgekeurd zou worden. Tien minuten later ging Sven Mijnans pijnlijk in de fout met een verkeerde breedtepass in de voeten van Villa-aanvoerder John McGinn. De schot zocht meteen ploeggenoot en voormalig Anderlecht-talent Youri Tielmans die de 0-2 kon maken. Meteen leek Mijnans zijn misser goed te maken door goed druk te zetten en hiermee de bal te veroveren van Boubacar Kamara. De Belg zocht direct Evangelis Pavlidis, maar de Griekse topschutter mistte van dichtbij jammerlijk. De spits scoorde later nog wel, maar het doelpunt werd direct vanwege buitenspel afgekeurd.

Artikel gaat verder onder video

Jansen voerde in de rust twee wissels door. Mijnans en Alexandre Penetra konden onder de douche en werden vervangen door Tiago Dantas en Bruno Martins Indi die meteen de aanvoerdersband van Jordy Clasie over nam. AZ liet meteen zien zich niet gewonnen te willen geven. Bij de eerste tegenaanval was het echter meteen weer raak. AZ-keeper Mathew Ryan kon de inzet van Bailey nog keren, maar moest een doeltreffende rebound toestaan aan Ollie Watkins. Een paar minuten werd het zelfs 0-4 door McGinn. Villa, dat in vergelijking met het afgelopen weekend met 4-1 gewonnen competitiewedstrijd tegen West Ham United met vier andere basisspelers aantrad, zat hiermee in een comfortabele zetel.

Toch kon AZ via de fraai raak schietende Sadiq wat terug doen. Jansen voerde meteen weer een dubbele wissel door. De trainer haalde de doelpuntmaker en de tegenvallende Myron van Brederode naar de kant en bracht Jens Odgaard en Ruben van Bommel. Bij The Villans kreeg de bij een gokschandaal betrokken Nicolo Zaniolo speeltijd. Via Dantas kreeg AZ een beste kans op een tweede treffer. De inzet van de invaller ging via een verdediger maar net naast het Villa-doel. In het verdere verloop kreeg AZ geen voet meer aan de grond.

Door de afgetekende nederlaag staat AZ voorlopig derde in groep E, met drie punten uit evenzoveel duels. Villa leidt met zes uit drie de dans. Zrinjski en Legia Warschau, de andere twee ploegen in de poule, staan eveneens op drie punten maar spelen om 21.00 uur hun onderlinge wedstrijd in Bosnië.