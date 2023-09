Vitesse ziet zich genoodzaakt huurperiode Baden Frederiksen te beëindigen en vindt meteen nieuwe club

Nikolai Baden Frederiksen maakt per direct de overstap naar de Oostenrijkse club SC Austria Lustenau. De 23-jarige aanvaller van Vitesse wordt voor één seizoen verhuurd met een optie tot koop, zo maakt de Arnhemse club bekend.

De huurovereenkomst met Ferencváros uit Hongarije komt daarmee tot een vervroegd einde. De oorspronkelijke overeenkomst liep door tot 15 januari 2024. In verband met een gebrek aan perspectief is in onderling overleg besloten om de Deen te verhuren aan SC Austria Lustenau.

Artikel gaat verder onder video

Technisch directeur Benjamin Schmedes reageert via de website van Vitesse op het nieuws. “De overstap naar Ferencváros heeft voor zowel Nikolai als ons niet de juiste toegevoegde waarde opgeleverd. Het is belangrijk dat Nikolai op zijn leeftijd vlieguren maakt en waar mogelijk in een voor hem vertrouwde competitie. Wij zijn blij dat we met SC Austria Lustenau een club hebben weten te vinden die gelooft in de kwaliteiten van Nikolai.”

Baden Frederiksen kwam in de zomer van 2021 naar Vitesse. De oud-speler van Næsby BK, FC Nordsjælland, Juventus, Fortuna Sittard en WSG Tirol kwam in anderhalf seizoen tot 58 officiële duels voor Vitesse, waarvoor hij dertien keer scoorde. Zijn goals in de Gelderse derby en het spektakelstuk bij RSC Anderlecht waren hoogtepunten in deze periode.

Volg de transferontwikkelingen op Deadline Day in ons liveblog!