Naast Davy Klaassen nog twee spelers op weg naar de uitgang bij Ajax

Naast Davy Klaassen zijn ook Francisco Conceição en Christian Rasmussen op weg naar de uitgang bij Ajax. Waar Klaassen op het punt staat zich te verbinden aan Internazionale, maken Conceição en Rasmussen op huurbasis de overstap naar respectievelijk FC Porto en Nordsjaelland. De Portugees heeft zijn laatste wedstrijd voor Ajax mogelijk al gespeeld.

Ajax leek vorig jaar een grote slag te slaan met de komst van de Portugese aanvaller. Hij stond bij FC Porto te boek als groot talent en de supporters van de Portugese topclub waren dan ook verrast toen bleek dat Ajax hem voor ‘slechts’ vijf miljoen euro naar Amsterdam haalde. Het was in eerste instantie de bedoeling dat Conceição als stand-in van Antony naar het niveau van basisspeler zou toegroeien, ware het niet dat de Braziliaan laat in de transferwindow vertrok naar Manchester United.

De Portugees maakte in de minuten die hij kreeg bij vlagen een goede en veelbelovende indruk, maar het werd tevens duidelijk dat hij nog een flinke weg te gaan had. Conceição had in de voorbereiding op dit seizoen zijn kans moeten grijpen, maar heeft dat niet gedaan. Voetbal International meldde nog niet zo lang geleden al dat de aanvaller bij de clubleiding van Ajax een transferverzoek had ingediend. De Amsterdammers wilden hem in eerste instantie niet laten gaan, maar volgens het Algemeen Dagblad is hij nu alsnog op weg naar de uitgang. Ajax-watcher Johan Inan meldt dat Conceição in Porto is om zijn terugkeer bij de plaatselijke FC op huurbasis af te ronden. Er is mogelijk zelfs sprake van een verplichte koopoptie.

Ook Rasmussen maakt dit seizoen zijn minuten elders op huurbasis. De Deen zette op 26 april jongstleden nog zijn handtekening onder een nieuw contract bij Ajax, maar heeft weinig uitzicht op speeltijd in de hoofdmacht. Rasmussen wordt volgens Inan verhuurd aan Nordsjaelland. De 20-jarige centrumspits droeg tot op heden drie keer het shirt van Ajax 1. Namens Jong Ajax kwam hij in 83 wedstrijden tot zeventien doelpunten en acht assists. In het geval van Rasmussen lijkt er geen sprake te zijn van een (verplichte) optie tot koop. Een doorbraak in de Amsterdamse hoofdmacht kan dus nog niet worden uitgesloten.