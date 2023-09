Maurice Steijn is nog altijd niet tevreden: nóg twee spelers komen in aanmerking voor vertrek bij Ajax

Het valt niet uit te sluiten dat Ajax na Davy Klaassen, Francisco Conceição en Christian Rasmussen op Deadline Day ook nog - al dan niet tijdelijk - afscheid neemt van Owen Wijndal of Anass Salah-Eddine. Ajax-trainer Maurice Steijn heeft in de afgelopen weken al meermaals laten weten niet tevreden zijn over de huidige bezetting op de linksbackpositie. Als we Ajax-watcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad moeten geloven, hoopt de club Wijndal of Salah-Eddine nog elders onder te brengen.

De Amsterdammers telden vorig jaar tien miljoen euro neer voor de komst van Wijndal. De overstap van AZ naar Ajax leek een erg logische. De vleugelverdediger was in de jaren ervoor bij AZ uitgegroeid tot één van de beste spelers op zijn positie en leek met zijn aanvallende intenties goed in het Ajax-systeem te passen. Maar Wijndal is in Amsterdam geen schim van de speler die hij in Alkmaar was. Hij moest in het afgelopen seizoen vaker wel dan niet genoegen nemen met een reserverol en is ook onder Steijn niet onomstreden.

Dat laatste geldt ook voor Salah-Eddine. De vleugelverdediger komt uit de jeugdopleiding van Ajax en stond te boek als één van de grootste talenten van De Toekomst. Salah-Eddine koos er vorig jaar nog voor zich te verhuren aan FC Twente. In Enschede moest Salah-Eddine op de linksbackpositie echter Gijs Smal voor zich dulden. De 21-jarige Amsterdammer bewees in Enschede ook op het middenveld uit de voeten te kunnen, maar komt bij Ajax enkel voor de linksbackpositie in aanmerking. Op die positie heeft hij bij Ajax echter geen indruk kunnen maken. Hij had in de eerste twee competitieduels nog wel een basisplaats, maar begon tegen Ludogorets beide keren op de bank.

De transferwindow sluit in de meeste landen vrijdagavond om 00.00 uur, maar in onder andere Turkije en Saudi-Arabië hebben clubs langer de tijd om spelers aan te trekken. Het valt daarom niet uit te sluiten dat Ajax ná vanavond nog afscheid neemt van Wijndal of Salah-Eddine. De vervanger van Wijndal of Salah-Eddine heeft Ajax al bijna binnen. De Amsterdammers zijn druk bezig de komst van Borna Sosa nog voor het verstrijken van de transferdeadline af te ronden.