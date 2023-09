'Champions League-grootmacht overweegt Klaassen op te halen bij Ajax'

Davy Klaassen kan deze transferwindow mogelijk nog een transfer maken. De spelmaker van Ajax mag in het restant van deze window nog vertrekken en er speelde concreet nog niets rondom hem, zo liet Klaassen zelf weten. Maar volgens transferspecialist Fabrizio Romano overweegt verliezend Champions League-finalist Internazionale om hem op te pikken in Amsterdam.

Volgens Romano gaat Internazionale in de komende 24 uur besluiten of ze de middenvelder kunnen gebruiken. Bij Ajax was Klaassen al geen basisklant en na de komst van verschillende versterkingen voor het middenveld en de voorhoede (Chuba Akpom, Sven Mannsverk en Georges Mikautadze) is het sportieve perspectief alleen maar minder geworden voor de ervaren middenvelder. Trainer Maurice Steijn gaf al meermaals aan dat hij met Klaassen had gesproken en dat de keuze aan hem was: strijden voor zijn plek of nog een keer een mooie stap maken.

Mocht Internazionale, kampioenskandidaat in Italië en verliezend Champions League-finalist, zich daadwerkelijk bij Ajax melden voor de diensten van Klaassen, dan zou dat zeker nog een mooie stap kunnen zijn voor de international van Oranje. "Dat weet je ook nooit, dat is de voetballerij. Geen idee, dat weet je niet", antwoordde Klaassen eerder op de avond bij Ziggo Sport op de vraag of hij zijn laatste wedstrijd speelde.

Concreet werden er nog weinig clubs gelinkt aan Klaassen, alleen Olympique Lyonnais zou zich op de achtergrond hebben gemeld. Klaassen is bezig aan zijn tweede periode in de Johan Cruijff Arena, waar hij zijn doorbraak in het betaalde voetbal beleefde. Ajax verkocht hem in 2017 aan Everton, maar daar kwam hij niet uit de verf. Na twee seizoenen Werder Bremen keerde Klaassen vervolgens terug in Amsterdam. Dit jaar dreigt hij echter buiten de boot te vallen, trainer Maurice Steijn gebruikte de routinier tijdens de eerste twee competitiewedstrijden enkel als invaller en daarna zijn er dus nog twee versterkingen bijgekomen.