'Ik weet niet of dit mijn laatste wedstrijd was voor Ajax'

Davy Klaassen kan niet uitsluiten dat hij donderdagavond zijn laatste wedstrijd speelde voor Ajax. De middenvelder wordt al de hele zomer in verband gebracht met een vertrek, maar staat nog altijd onder contract in Amsterdam en deed in de tweede helft mee tegen Ludogorets.

"Dat weet je ook nooit, dat is de voetballerij. Geen idee, dat weet je niet", antwoordde Klaassen bij Ziggo Sport op de vraag of hij zijn laatste wedstrijd speelde. Interviewer Bas van Veenendaal kon nauwelijks geloven dat Klaassen zo kort voor de sluiting van de transfermarkt nog niet weet waar zijn toekomst ligt. "Ga je me dat echt vertellen?" Klaassen: "Ja, dat ga ik je wel vertellen ja."

Artikel gaat verder onder video

Toch zal Klaassen niet de eerste de beste aanbieding accepteren. "Wat er voor je komt, ga je vergelijken met wat je hier hebt. Zodra dat gebeurt, zal ik dat doen. Ajax is wel m'n club, die verlaat je niet zomaar voor elke club. Dat is ook een afweging." Met Besiktas heeft Klaassen niet gesproken, zegt hij verder. "Ik kan geen Turks. Ik ben ook niet echt met andere clubs in gesprek. Je leest veel, er gaan veel dingen rond. Ik ga niet weg om het weggaan. Ik heb altijd geleerd: zeg nooit nooit. We zien het wel."

Mocht hij vertrekken, dan speelde hij in ieder geval geen prettige afscheidswedstrijd. Een inspiratieloos Ajax verloor met 0-1 van Ludogorets. "Ik weet niet waar ik moet beginnen. Er zat gewoon helemaal niks in. We hebben niet echt een kans gecreëerd, dat zegt wel genoeg. Dit is niet wat we willen en hoe we trainen. Het is frustrerend voor de spelers en voor de supporters, we willen allemaal een beter Ajax zien."