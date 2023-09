AC Milan overweegt nóg een sterspeler weg te halen bij AZ

AC Milan is mogelijk nog niet uitgewinkeld bij AZ. Na de komst van Tijjani Reijnders overweegt de Champions League-deelnemer zich op de slotdag van de transfermarkt ook nog te melden voor Vangelis Pavlidis. Dat schrijft transfermarktexpert Gianluca Di Marzio donderdagavond.

Pavlidis wordt eigenlijk al de gehele zomer in verband gebracht met een vertrek uit Alkmaar en werd gelinkt aan clubs als Sevilla, Benfica, VfB Stuttgart en Bologna. Hij staat nog altijd onder contract bij AZ, maar Deadline Day belooft spannend te worden in het AFAS Stadion. "AC Milan denkt voor de aanval aan Pavlidis van Z en William José van Real Betis", zo schrijft Di Marzio.

De 24-jarige Pavlidis ligt momenteel nog tot de zomer van 2025 vast. AZ zou een bedrag van vijftien miljoen euro willen zien voor de aanvalsleider. Eerder deze maand meldden Spaanse media dat Sevilla bereid is om te voldoen aan die vraagprijs, maar een transfer is nog niet tot stand gekomen. Stuttgart legde al een bod van dertien miljoen euro neer in Alkmaar. De Duitsers kregen daarop een resoluut 'nee' te horen.

Pavlidis zelf wilde vorige week woensdag een vertrek uit Alkmaar niet uitsluiten. "Of ik nog een stap maak, dat heb ik niet zelf in de hand. Het hangt van veel dingen af. Het is niet het juiste moment om ermee bezig te zijn. Ik wens iedereen die vertrekt het beste. Ik blijf zelf mijn best doen tot de laatste dag dat ik hier ben", werd hij geciteerd door De Telegraaf.