Davy Klaassen gaat naar Milaan: transfervrij, met afspraken tussen Ajax en Inter

Davy Klaassen is op weg naar Internazionale. Volgens De Telegraaf is Ajax bereid de middenvelder transfervrij te laten gaan, al zijn er wel 'enkele bonussen' opgenomen in het contract tussen de clubs. Klaassen kan een eenjarig contract tekenen, met een optie voor een extra jaar. Hij is al op weg naar Milaan voor de medische keuring.

Ajax laat Klaassen transfervrij gaan vanwege zijn staat van dienst en afspraken die eerder deze zomer zijn gemaakt, weet journalist Reon Boeringa van Voetbal International.

Donderdagavond meldde Fabrizio Romano al dat Inter interesse heeft in de middenvelder van Ajax. De club wilde echter voor een dubbeltje op de eerste rang zitten, wist La Gazzetta dello Sport vrijdagochtend al te melden. Inter wil alleen het salaris van Klaassen overnemen en hoopte hem verder gratis te kunnen huren. Het lijkt dus uit te draaien op een transfervrije overstap, met enkele contractuele afspraken tussen de clubs. Dat gaat om prestatiegerelateerde bonussen.

Klaassen, die donderdagavond na de 0-1 nederlaag tegen Ludogorets niet kon zeggen of hij zijn laatste wedstrijd voor Ajax heeft gespeeld, heeft een contract tot medio 2024 in de Johan Cruijff ArenA. Met Inter zou hij de Champions League in kunnen; Ajax speelt komend seizoen in de Europa League.

