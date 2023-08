AZ onaangenaam verrast door aankondiging van Ajax en Alex Kroes

AZ heeft met verrassing kennisgenomen van het voornemen van Ajax om directielid Alex Kroes te benoemen tot algemeen directeur/directievoorzitter. Dat schrijft de club in een reactie op de aankondiging van Ajax. Ook is AZ verrast door 'de formele opzegging door Kroes van zijn arbeidsovereenkomst met AZ'.

Kroes maakt sinds 1 december deel uit van de directie van AZ, als directeur International Football Strategy. Ajax haalt hem dus weg uit Alkmaar, waar Kroes zijn contract heeft opgezegd. Het contract bevat echter een concurrentiebeding van een jaar. Daardoor is het onduidelijk wanneer Kroes kan beginnen in de Johan Cruijff ArenA. Ajax doet nog onderzoek.

"Ondanks deze verrassing en het feit dat er een helder concurrentiebeding is vastgelegd (iets wat ook voor Ajax duidelijk is), wil AZ in alle redelijkheid en gezamenlijkheid kijken naar een oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is en nadrukkelijk ook het belang van AZ dient. De komende periode zullen hierover gesprekken worden gevoerd en zolang deze gaande zijn zal AZ zich onthouden van inhoudelijk commentaar", aldus het communiqué van AZ.

Werkzaamheden

De arbeidsovereenkomst is formeel per 1 september beëindigd. Kroes voert echter vanaf heden geen werkzaamheden meer uit voor AZ. Zijn werkzaamheden worden voorlopig overgenomen door de huidige directie, 'waarbij de internationale voetbalstrategie van AZ ongewijzigd zal worden voortgezet', aldus de club.