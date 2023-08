AZ teleurstellend gelijk tegen SK Brann met hoofdrollen voor potentiële vertrekkers

AZ heeft zichzelf tekort gedaan met een gelijkspel in eigen huis tegen SK Brann (1-1). Met Vangelis Pavlidis gewoon aan de aftrap kwam de enigszins gehavende en matig spelende ploeg van Pascal Jansen op achterstand, uitgerekend door duur balverlies van de Griekse spits. Dankzij een doelpunt van Pantelis Hatzidiakos, die net als zijn landgenoot spoedig lijkt te vertrekken uit Alkmaar, werd de stand nog wel gelijk getrokken, maar in de slotfase kwam er geen zege meer voor AZ.



Zonder de getransfereerde Jesper Karlsson maar met de begeerde Pavlidis en Hatzidiakos, had AZ het in de eerste helft enorm lastig met SK Brann. De gasten uit Noorwegen zetten vroeg druk op de Alkmaarders en bleken fysiek een maatje te groot voor de thuisploeg. Vooral op het middenveld wist AZ de slag niet te winnen. AZ leek onder de indruk en de geblesseerde aanvoerder Jordy Clasie werd node gemist. Dat juist SK Brann kansen op de 1-0 kreeg, had het thuispubliek niet verwacht. Maar liefst driemaal in het eerste kwartier lieten de Noren na gebruik te maken van de vergaarde kansen.

Topscorer Bard Finne tweemaal en buitenspeler Frederik Borsting verzilverden deze niet. AZ prees zich gelukkig en wist daar nog wel twee mogelijkheden via Jens Odgaard tegenover te stellen. SK Brann-doelman Mathias Dyngeland lag tweemaal goed in de weg. Verder dan dat kwamen de Alkmaarders in het eerste bedrijf niet. Ook de uitgelezen kans voor Yuki Sugawara om op slag van rust vanuit een vrije trap gevaarlijk te worden, werd niet wat er van de Japanse rechtsachter verwacht mocht worden.