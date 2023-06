AZ legt zich neer bij vertrek sterkhouder: 'Soms is een speler gewoon niet te houden'

AZ lijkt zich neer te leggen bij een vertrek van de Hongaarse linksback Milos Kerkez (19). De jonge vleugelverdediger maakte dit seizoen een uitstekende indruk in het elftal van trainer Pascal Jansen, en wordt inmiddels gevolgd door de absolute top, zo beaamt technisch directeur Max Huiberts.

In gesprek met Voetbal International gaat Huiberts in op het aanstaande vertrek van Kerkez, die in januari 2022 voor nog geen twee miljoen euro overkwam van AC Milan en in Alkmaar nog een contract heeft tot medio 2026. "Milos is hot. Soms is een speler gewoon niet te houden", beseft Huiberts. Dat heeft alles te maken met het kaliber van de clubs die achter hem aanzitten: "Een Belgische middenmoter of een Engelse degradatiekandidaat kun je nog weleens nee verkopen. Maar in zijn geval gaat het om grote clubs. Milos is een heel bijzonder ventje met grote kwaliteiten. Dat weet heel Europa inmiddels", aldus Huiberts.

Kerkez is lang niet de enige speler die AZ deze zomer kan gaan verlaten. Tijjani Reijnders speelde zich in de kijker van Kerkez' vorige club AC Milan. Italiaanse media berichtten eerder op de dinsdag al over een transfersom van zo'n 18 tot 20 miljoen euro. Huiberts houdt echter een slag om de arm. "Het is duidelijk dat Tijjani zichzelf in de kijker heeft gespeeld", geeft de td toe, "Maar we hebben niet voor niets zijn contract opengebroken. De insteek is dat Reijnders ook komend seizoen bij ons speelt." Huiberts tekende afgelopen winter bij en ligt nog vast tot medio 2027.

Ook Pantelis Hatzidiakos en Yukinari Sugawara zouden de club achter zich kunnen laten. De Griekse verdediger ligt nog één seizoen vast; deze zomer zou AZ dus nog een transfersom aan hem over kunnen houden. "Ik heb mijn beste seizoen tot nu toe achter de rug", wordt Hatzidiakos geciteerd. "Daar ben ik trots op en er komt een moment dat je méér wil. Maar dan moet er iets komen waar we allebei beter van worden. Laat duidelijk zijn dat er ook bij AZ nog genoeg uitdagingen liggen." Of Sugawara nou blijft of niet, AZ zou graag een extra rechtsback aantrekken, bevestigt Huiberts.