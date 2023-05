'Mijn oma was speciaal hierheen gekomen, mijn vriendin kende angstige momenten, een schande'

Pantelis Hatzidiakos betreurt de rellen na afloop van de wedstrijd tussen AZ en West Ham United. De verdediger schaamt zich voor de gebeurtenissen, die hij een schande voor het Nederlandse voetbal noemt.

Hooligans van AZ braken door een hek en zochten de confrontatie met West Ham-supporters, waaronder familieleden en vrienden van de spelers van de Londenaren. "Mijn oma uit Rhodos was speciaal naar het stadion gekomen vanuit Griekenland. Dit was de tweede wedstrijd die ze van me heeft gezien. Ik hoop dat ze niet te veel is geschrokken. Ook mijn vriendin kende angstige momenten. Het gebeurde allemaal in het vak voor hun", wordt Hatzidiakos geciteerd door het Algemeen Dagblad.

De Griek zegt te vrezen voor een straf van de UEFA, zoals een wedstrijd zonder publiek in het nieuwe Europese seizoen. "Het was zo’n mooie avond. Er was veel sfeer en iedereen had zin in de wedstrijd. En dan gaan ze zulke gekke dingen doen. Blijf dan gewoon lekker thuis. We speelden tegen een Engelse club, dit gaat dus de hele wereld over. En dan gaat het dus alleen maar over die rellen, niet meer over de wedstrijd. Zo gaan we in het nieuws komen. Het is een schande voor het Nederlandse voetbal."

Sven Mijnans noemt de rellen 'spijtig'. "Ik heb mijn familie ook meteen een berichtje gestuurd. Ze waren gelukkig meteen veilig naar boven gegaan", vertelt de middenvelder aan Voetbal International. "Volgens mij heeft de beveiliging tot een bepaald moment goed opgetreden en was de politie er snel bij. Dit mag nooit op deze manier uit de hand lopen. En of het nou iets te maken heeft met wat er vorige week gebeurde in het stadion van West Ham, op deze manier los je niets op."