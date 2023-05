Spelers van AZ halen uit naar 'dwazen' in stadion: 'Mijn vriendin stond te trillen'

Spelers van AZ reageren afkeurend op het wangedrag van hooligans na de verloren wedstrijd tegen West Ham United. Tijjani Reijnders spreekt van 'dwazen'. "Andere woorden heb ik er niet voor", zegt hij tegen NU.nl.

"Het zijn gewoon dwazen, andere woorden heb ik er niet voor", zei middenvelder Tijjani Reijnders een half uur na het met 0-1-verloren halvefinaleduel. "Wat bezielt je om dit te doen? Deze idioten horen niet in het stadion thuis."

"Wat bezielt je om dit te doen? Deze idioten horen niet in het stadion thuis", maakt Reijnders duidelijk. Hij zegt de boosheid van West Ham-spelers te begrijpen. Meerdere spelers van de bezoekers mengden zich in de gevechten, omdat hun vrienden en familieleden werden aangevallen. "Als mijn familie daar zat was ik er ook heen gegaan."

Verdediger Pantelis Hatzidiakos vindt de gebeurtenissen 'ontzettend triest'. "Blijf gewoon thuis als je zulke intenties hebt. Wat wil je hiermee bereiken? Ik noem dit geen AZ-fans. Hoe kun je zo dom zijn om dit te doen?", vraagt hij zich af. "Ik heb net contact gehad met mijn vriendin. Zij zag het voor zich gebeuren en stond te trillen."