'AZ ziet na Kerkez en Reijnders opnieuw basiskracht vertrekken; speler bereikt akkoord met Engelse club'

AZ gaat naar verluidt op korte termijn afscheid nemen van Pantelis Hatzidiakos. De centrale verdediger heeft volgens Griekse media een akkoord bereikt met Leeds United. De Griek zou voor een bedrag tussen de drie en vier miljoen euro de overstap gaan maken naar Engeland.

Hatzidiakos en Leeds hebben volgens Spor Time al een dag of vijftien contact, en dat heeft zodoende geresulteerd tot een akkoord. De 26-jarige verdediger speelde tot dusverre zijn hele carrière voor AZ, maar daar lijkt nu dus een einde aan te komen. Leeds United, dat afgelopen seizoen degradeerde naar de Championship, ziet de komst van de Griek wel zitten.

De verdediger maakte in seizoen 2015/2016 zijn debuut in het Nederlandse voetbal. Sindsdien heeft hij zo’n tweehonderd officiële wedstrijden gespeeld in dienst van AZ. Ook kwam de stopper al 27 keer uit voor de nationale ploeg van Griekenland.

Mocht Hatzidiakos daadwerkelijk naar Engeland vertrekken, wordt hij de tweede speler uit de subtop van de Eredivisie die naar de Championship vertrekt. Eerder liet Milan van Ewijk sc Heerenveen achter zich voor een avontuur bij Coventry City FC