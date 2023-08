AZ vermaakt het publiek te weinig, maar doet sportieve plicht tegen Santa Coloma

AZ gaat het in de play-offs van de Conference League opnemen tegen SK Brann. De Alkmaarders verzilverden de goede uitgangspositie vanuit Andorra (1-0) donderdagavond in eigen huis tegen Santa Coloma. Hoogstaand was het niet wat de ploeg van Pascal Jansen liet zien, maar dankzij goals van opnieuw Ruben van Bommel en Mayckel Lahdo wel effectief. Op een paar schrikmomentjes na qua pijntjes bij onder anderen Riechedly Bazoer en Vangelis Pavlidis was het een smetteloos, maar ook smakeloos avondje in Alkmaar.

In een matig gevuld AFAS-stadion was het de thuisploeg er alles aan gelegen om het gezapige duel van vorige week in de Andorese Pyreneeën ongedaan te maken. Weliswaar werd er middels een gelukkig doelpunt van Djorjde Mihailovic met 1-0 gewonnen, maar tevreden was trainer Pascal Jansen allerminst over het optreden van zijn ploeg.

Zonder de licht geblesseerde Jesper Karlsson, maar met de jonge Ruben van Bommel in zijn plaats begon AZ voortvarend. FC Santa Coloma werd direct onder druk gezet en het was te danken aan de ervaren doelman Josep Gómez dat het duel niet na een kwartier beslist was. Zowel Vangelis Pavlidis (kopbal) als Ruben van Bommel na een schitterende pass van Sven Mijnans lieten na het Alkmaarse publiek te laten juichen. Santa Coloma kreeg daarna de mogelijkheid om haar zaakjes verdedigend goed op orde te krijgen. AZ leek beteuterd door de gemiste kansen en had moeite een hoog baltempo te hanteren. Aanvallend was het zoekende en vond het weinig de juiste man, totdat de hardwerkende Pavlidis met een prima bal van Bommel wegstak. Op zijn beurt keek de linksbuiten even op, zag de doelman te ver voor zijn doel staan en rondde formidabel af. De gewenste 1-0 voorsprong was daar, het eerste Europese doelpunt voor van Bommel eveneens.

AZ ving het tweede bedrijf kansrijk aan. Pavlidis, Dani de Wit en andermaal Pavlidis wisten de uitblinkende doelman Gómez niet te verschalken. Na een uur dacht Dani de Wit dan eindelijk toch het tweede Alkmaarse doelpunt te maken, maar wederom was Gómez de redder van Santa Coloma. De ingevallen Ernest Poku dacht bij zijn eerste balcontact aan een droomscenario, maar het zijnet was niet wat hij in gedachte had. Het was wel de start van een kansenregen. David Möller Wolfe, wederom Pavlidis en een snoeiharde poging van Mayckel Lahdo vonden niet het net. Laatstgenoemde was wel succesvol met nog ruim tien minuten op de klokken. Djordje Mihailovic mocht alleen op doelman Gómez af, omspeelde hem, waarna het voor de goed meegelopen Zweed een koud kunstje was de bal binnen te schuiven.

De 2-0 was tevens de eindstand in een duel waarin AZ met hogere cijfers had kunnen winnen, ware het niet dat Santa Coloma zich kranig weerde en in de 37-jarige doelman Gómez de uitblinker had. Met plaatsing voor de playoffs om de groepsfase van de Conference League voldoet AZ aan de verwachtingen. Daarin gaat het zich meten met SK Brann Bergen uit Noorwegen. Zij versloegen FC Arouca uit Portugal met 3-1. En dat laatste is natuurlijk weer gunstig voor de coëfficiëntenboekhouding, waarin Nederland deze avond weer goede zaken doet, aangezien ook FC Twente wist te winnen (3-0).