Basiskracht PSV valt door de mand: ‘Dat kan gewoon echt niet’

PSV moet de komende tijd gaan werken aan het Champions League-proof maken van de achterhoede. De Eindhovenaren maken bij de seizoensstart weliswaar een goede indruk en hielden tegen Feyenoord en FC Utrecht met enig hangen en wurgen de nul, toch is dat de zwakste linie van de ploeg van Peter Bosz.

“Dat het achterin weifelend is, blijft wel aan de trainer Bosz kleven. Maar dat het tegen FC Utrecht achterin weifelend was, heeft niet met Peter Bosz te maken. Niet met zijn visie, want ik neem aan dat die in de loop der jaren ook wel andere accenten heeft gelegd”, begon Mike Verweij over het gebrek aan kwaliteit in de achterhoede van PSV. “Maar Ramalho, dat kan gewoon niet."

“Hij is de enige speler die écht uit de toon viel bij PSV achterin, ja. Maar, wat Valentijn (Driessen, red.) terecht al zei: het middenveld stond ook niet helemaal zoals je zou verwachten. Dus ik denk dat daar nog wel de pijnpunten van PSV liggen”, vervolgde de journalist in de Kick-Off-podcast.

Desondanks ziet Verweij de Eindhovenaren wel doorstromen naar de groepsfase van de Champions League, kijkend naar de heenwedstrijd tegen Sturm Graz en de loting voor de play-offs. “Dat hoop ik ook. Maar als je in de groepsfase terechtkomt komt, moet het verdedigend wel heel veel beter. Ze gaan ook nog spelers aantrekken, dus dat wordt ook beter. Maar daar zullen de zorgen van Peter Bosz wel liggen, ja.”

Driessen noemde Ramalho 'een spookrijder in je eigen verdediging'. "Als dat twee of drie keer fout gaat bij PSV gaat de rest van het elftal ook met natte handjes het veld in. FC Utrecht wordt gewoon drie keer levensgevaarlijk door Ramalho, dat kan gewoon niet. Echt."