Bij Ajax geflopte Hassane Bandé wisselt weer van club en duikt 1.502 kilometer van Amsterdam op

Hassane Bandé zet zijn loopbaan voort bij HJK Helsinki. De bij Ajax geflopte aanvaller gaat voor twee seizoenen aan de slag in de Finse hoofdstad.

Bandé maakte in de zomer van 2018 voor acht miljoen euro de overstap van KV Mechelen naar Ajax. De verwachtingen rond de buitenspeler waren hooggespannen, maar tot een doorbraak in de Johan Cruijff ArenA kwam het niet. Sterker nog: Bandé speelde geen enkele officiële minuut in het eerste elftal van Ajax.

Mede door een zware blessure werd het dienstverband van Bandé bij Ajax bepaald geen succes. De afgelopen seizoenen speelde de aanvaller op huurbasis voor FC Thun (Zwitserland), NK Istra (Kroatië) en SC Amiens (Frankrijk).

Nu gaat Bandé aan de slag in Helsinki, hemelsbreed 1.502 kilometer van Amsterdam. Toni Korkeakunas, trainer van de Finse club, is dolblij met de komst van de 'pijlsnelle' aanvaller. "Hij is veelzijdig, waardoor hij zowel op de vleugels als in de punt van de aanval uit de voeten kan", prijst hij de aanwinst.