Oranje kan twee potentiële EK-tegenstanders wegstrepen na doelpuntrijke play-offavond

Het Nederlands elftal krijgt komende zomer in de poule op het EK in Duitsland te maken met Wales of Polen. Beide landen wisten donderdagavond hun halve finale in de play-offs om een ticket voor de eindronde te winnen. De Welshmen deden dat tegen Finland, terwijl de Poolse ploeg veel te sterk was voor Estland. Dinsdag wordt duidelijk welke tegenstander zich in juni bij Oranje, Oostenrijk en Frankrijk gaat voegen in groep D.

Wales - Finland 4-1

In Cardiff was Wales met duidelijke cijfers te sterk voor Finland. De thuisploeg nam al na drie minuten spelen een voorsprong via David Brooks en zag hoe (de afgelopen winter aan Feyenoord gelinkte) Neco Williams vijf minuten voor rust de 2-0 maakte. De bezoekers deden nog voor het rustsignaal wat terug via Teemu Pukki, maar kort na de thee herstelde Brennan Johnson van dichtbij de marge van twee. Nadat een treffer van Ben Davies nog werd geannuleerd vanwege buitenspel, was het slotakkoord vlak voor tijd voor Daniel James: 4-1.

Polen - Estland 5-1

Artikel gaat verder onder video

Wales neemt het in de finale om het ticket voor de groep van Oranje op tegen Polen, dat zich in Warschau ontdeed van Estland, dat aantrad met voormalig Heracles- en Liverpool-verdediger Ragnar Klavan in de basis. De Polen namen halverwege het eerste bedrijf een voorsprong via Przemyslaw Frankowski (RC Lens) en kwamen korte tijd later met een man meer te staan toen Grasshoppers-verdediger Maksim Paskotsi zijn tweede gele kaart kreeg en dus met rood naar de kant moest. Kort na rust liet Napoli-middenvelder Piotr Zielinski vervolgens het net voor de tweede keer bollen. Daarmee was het Estse verzet definitief gebroken. Via Jakub Piotrowski, Karol Mets en voormalig Feyenoorder Sebastian Szymanski liep de thuisploeg uit naar een 5-0 voorsprong, voordat Martin Vetkal de eer van de bezoekers redde en de 5-1 eindstand op het bord zette.

Finale

Komende dinsdag wordt duidelijk welk land er met het laatste ticket in de groep van Oranje vandoorgaat, als in Wales de finale in pad A van de play-offs wordt afgewerkt.