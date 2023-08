'Bijlow mogelijk eerder terug bij Feyenoord', Slot geeft update over mogelijke vervanger

Feyenoord kan mogelijk eerder dan verwacht weer beschikken over eerste doelman Justin Bijlow. De onfortuinlijke sluitpost brak op de afsluitende training voorafgaand aan het duel met stadgenoot Sparta Rotterdam van afgelopen zondag (2-2) zijn pols en ligt er voorlopig uit. Trainer Arne Slot gaf vrijdag een update over de kans dat Feyenoord nog een vervanger voor Bijlow in huis haalt.

Website fr12.nl meldt vrijdagmiddag dat het herstel van Bijlow waarschijnlijk minder lang zal vergen dan in eerste instantie werd verwacht. "Bij Feyenoord was de vrees dat Justin Bijlow dit jaar niet meer in actie zou komen, maar die verwachtingen zijn bijgesteld. De Rotterdammers mikken nu op een terugkeer van Bijlow eind oktober", zo leest het. Dat zou betekenen dat Bijlow ontbreekt in de eerste Klassieker van het seizoen; op 24 september gaat de regerend landskampioen in Amsterdam op bezoek bij Ajax. Ook de eerste twee speelronden in de Champions League komen in dat geval te vroeg, Feyenoord komt op 19 of 20 september voor het eerst in actie in het miljardenbal en speelt op 3 of 4 oktober het tweede groepsduel.

Met Timon Wellenreuther en Kostas Lamprou trok Feyenoord deze zomer twee keepers aan. Eerstgenoemde werd afgelopen seizoen al gehuurd van Anderlecht maar maakte nu definitief de overstap naar Rotterdam-Zuid. De Duitser geldt als eerste reserve achter Bijlow en verving de achtvoudig Oranje-international de afgelopen weken onder de lat. Toch hoopt Slot nóg een keeper te mogen verwelkomen voor de zomerse transfermarkt sluit.

"Er is nog een wens op een keeper, maar dat wist iedereen al", sprak de trainer vrijdagmiddag tijdens de persconferentie waarin hij vooruitblikte op het thuisduel met Almere City van zondag. "Ik denk dat Dennis te Kloese nog geen keeper heeft benaderd, maar we kijken ernaar", vervolgde Slot. Het feit dat Bijlow na zijn herstel weer onder de lat zal plaatsnemen maakt de zoektocht niet gemakkelijker, zo beseft Slot zich terdege. "Stel we bellen nu een keeper en zeggen: je bent als je tekent tweede of derde keeper bij Feyenoord, maar als Justin terug is zak je een plek. Dan zullen niet veel keepers die nu ergens spelen 'ja' zeggen. Dus het is echt zoeken, maar we zijn er mee bezig."