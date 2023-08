Blessure Justin Bijlow kan voor Feyenoord mogelijk gevolgen hebben in onderhandelingen met Luka Ivanusec

Feyenoord kent momenteel niet de seizoenstart waar het op hoopte. De Rotterdammers zoeken naar versterkingen en hebben na de blessure van Justin Bijlow weer een hoofdpijndossier erbij. Arne Slot wil koste wat het kost een extra doelman aan zijn selectie toevoegen, wat mogelijk gevolgen heeft op het verdere verloop van de transferperiode bij Feyenoord.

Het aantrekken van een extra keeper zou betekenen dat Feyenoord wellicht minder financiële opties overhoudt op de verdere transfermarkt. De Rotterdamse club hengelen al weken naar de komst van Luka Ivanusec. De creatieve aanvaller is een ontbrekende schakel in de ploeg van Arne Slot. Het is echter de grote vraag of Feyenoord nog wel kan betalen. De oefenmeester gaf op de persconferentie van zondagmiddag aan dat Feyenoord het geld maar één keer kan uitgeven, en dus moeten er keuzes worden gemaakt.

Doelmannen als Andries Noppert en Nick Olij worden momenteel genoemd als mogelijke versterkingen, en die komen ook niet voor een schrijntje naar Rotterdam. “Te Kloese is nog steeds bezig met Ivanusec. Deze speler wil de club al weken hebben, al lijkt het enthousiasme per week wat verder af te nemen”, schrijft Martijn Krabbendam van Voetbal International. “Dat heeft niet alleen te maken met de lange adem die Feyenoord ervoor nodig lijkt te hebben. Andere opties blijken ook interessant en betaalbaar”, gaat de Feyenoord-watcher verder.

“Niet dat de Kroaat uit beeld is, maar Feyenoord schakelde al wel door in de hoop ergens snel een deal te kunnen sluiten met een speler die creativiteit met zich meebrengt”, valt er verder te lezen. VI meldt dat de club uit Rotterdam-Zuid zaterdagmiddag een bod neerlegde bij River Plate-middenvelder Esequiel Barco, terwijl ook Oussama Idrissi nog altijd een optie is.