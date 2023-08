Borussia Dortmund - Ajax op tv: op deze zender kijk je naar de laatste oefenwedstrijd van Ajax

Ajax sluit de voorbereiding zondag af met een oefenwedstrijd tegen Borussia Dortmund. Het duel begint om 17.00 uur in het Signal Iduna Park en betekent voor Ajax een weerzien met spits Sébastien Haller. Op welke zender is Borussia Dortmund - Ajax te zien?

Borussia Dortmund – Ajax op tv

Het duel tussen Borussia Dortmund en Ajax is live te bekijken op Ziggo Sport. De uitzending begint om 16.50 uur en de aftrap is om 17.00 uur. Het duel wordt uitgezonden op het open kanaal van Ziggo Sport; in dit overzicht kun je zien op welk kanaal je de zender vindt bij jouw provider. Indien je geen toegang hebt tot Ziggo Sport, kun je de wedstrijd voor 3,99 euro bestellen via Ziggo Go.

Voorbereiding Ajax

De wedstrijd tegen Borussia Dortmund is voor Ajax de laatste test voordat het seizoen zaterdag begint met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. De ploeg van Maurice Steijn kent een wisselvallige voorbereiding, met nederlagen tegen RSC Anderlecht en FC Augsburg.

8 juli: Ajax - FC Den Bosch 2-2

(Misehouy, Kalokoh)

18 juli: Ajax - Shakhtar Donetsk 3-0

(Kudus (2x), Bergwijn)

22 juli: RSC Anderlecht - Ajax 3-0

24 juli t/m 29 juli: Trainingskamp in Herzogenaurach

25 juli: SpVgg Unterhaching - Ajax 3-5

(Brobbey, Hlynsson, Godts, Tahirovic, Bergwijn)

29 juli: FC Augsburg - Ajax 3-1

(Brobbey)

6 augustus: Borussia Dortmund - Ajax

Voorbereiding Borussia Dortmund

Ook voor Borussia Dortmund begint het seizoen officieel komende zaterdag. Dan gaat de grootmacht op bezoek bij het kleine Schott Mainz in de eerste ronde van de DFB-Pokal. Tot dusver speelde Dortmund in de voorbereiding tegen Wesfalia Rhynern (0-7 zege), Oberhausen (2-3 zege), Erfurt (1-2 zege), San Diego Loyal (0-6 zege), Manchester United (3-2 zege) en Chelsea (1-1). Donyell Malen liet zich tegen Manchester United zien met twee doelpunten.

De opstelling van Ajax

Geronimo Rulli; Deyvne Rensch, Olivier Aertssen, Jorrel Hato, Anass Salah-Eddine; Benjamin Tahirovic, Kenneth Taylor, Davy Klaassen; Mohammed Kudus, Brian Brobbey, Steven Bergwijn.