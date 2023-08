Boze Bosz: 'Bijna niemand uit de basis van PSV, heeft dat laten zien'

Peter Bosz was uitermate kritisch op PSV. Hoewel de Eindhovenaren in eigen huis wonnen van FC Utrecht, de nul hielden en daarmee in elk geval voor even aan kop kwamen van de Eredivisie, wilde de oefenmeester nog zeker van geen polonaise weten.

“In de eerste helft heb ik me zitten ergeren. Dat heb ik niet vaak, maar het tempo aan de bal was veel te laag. Niemand was in beweging. We stonden te veel stil met de bal aan de voet”, somde Bosz zijn onvrede op bij ESPN. “Hoe het komt dat ze slecht waren? Het is geen wetenschap, maar het was niet goed. Drie wedstrijden in een week spelen, moet lukken.”

Volgens Bosz kan het niet aan het fysieke gedeelte liggen, ondanks het drukke programma. “Daar hebben we het vooraf over gehad. Dit is de start van de competitie. Dat vind ik heel belangrijk. Of je loopt direct achter de feiten aan. Of je doet gelijk mee. Gelukkig doen wij gelijk mee. (…) Het heeft te maken met je hoofd. De basisspelers waren niet klaar om deze wedstrijd vol gas te spelen.”

Boosheid van Bosz verdwijnt dankzij invallers: 'Hij is een geweldige voetballer' | FCUpdate Persco

De spelers die Bosz binnen de lijnen bracht, waren dat in zijn ogen wél. “Dat moet veranderen. We moeten in een hoger tempo beginnen, want meer tegenstanders zullen terugplooien zoals FC Utrecht deed.” Van de invallers van PSV kon Bosz wél enorm genieten. “Guus Til kan bijna twee keer scoren. Pepi blijft jagen. Ismael Saibari was écht heel goed. Dat is wat je wilt zien, maar bijna niemand die in de basis is gestart, heeft dat laten zien.”

Saibari viel halverwege al in voor Isaac Babadi, op wie Bosz ook kritisch was. “Volgens mij is dit de beste leerschool”, zei hij over de vroege wissel van de talentvolle middenvelder. Saibari kreeg wel complimenten van de oefenmeester. “Ik zie hem niet als flankspeler. Geweldig hoe hij inviel als verbindingsspeler. Dat deed hij geweldig”, loofde Bosz, die daardoor een luxeprobleem krijgt voorin.

“Leeftijd of hoe ze heten, dat maakt mij niet uit. Dat je begrijpt wat wij van je verwachten en dat elke week op de mat kan leggen. Dáár gaat het om. Daarom werk ik ook graag met een kleine selectie. Als een speler het laat zien, maar niet kan invallen omdat er anderen zijn, is dat ook niet goed”, besloot Bosz, die volgens Noa Lang in de rust ‘heel boos’ was. “Dat snap ik wel. Het spel was veel te statisch, het baltempo te laag”, gaf de buitenspeler zijn coach gelijk.