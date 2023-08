Calvin Bassey meldt zich twee en een halve week na transfer weer bij Ajax

Calvin Bassey is voor even terug bij Ajax. Als toeschouwer staat de naar Fulham getransfereerde verdediger maandagmiddag langs de kant bij de oefenwedstrijd van de Amsterdammers tegen Go Ahead Eagles.

De vriendschappelijke wedstrijd wordt achter gesloten deuren gespeeld, maar voor Bassey werden de poorten wel geopend. De verdediger werd gespot toen hij breedgrijnzend een praatje maakte Dave Vos, de trainer van Jong Ajax en Urby Emanuelson.

Bassey maakte twee en een halve week voor 22,5 miljoen euro de overstap van Ajax naar Fulham. Zijn Amsterdamse avontuur bleef beperkt tot slechts één seizoen. Waar hij hoopte onder Maurice Steijn een nieuwe kans te krijgen, werd hem al snel duidelijk gemaakt dat de club hem wilde verkopen.