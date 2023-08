Davy Klaassen lacht Steven Berghuis uit tijdens interview bij Ajax TV

De spelers van Ajax hebben nieuwe kleding aangemeten van kledingsponsor Replay. Voor het clubkanaal Ajax TV een reden om de spelers te vragen naar hun kledingstijl en hun best geklede ploeggenoten. Steven Berghuis werd door sommige Ajacieden aangewezen als een van de meest modieuze spelers in de selectie. Maar als hij beschrijft hoe hij over kleding denkt, kan Davy Klaassen alleen maar keihard lachen. "Je bent geen schilder, kom op man!"

Je kunt de video te bekijken door eerst op de tekst te klikken in onderstaande tweet en vervolgens de video via Twitter te zien. Als je meteen op het afspeelicoon klikt, word je doorgeleid naar de volledige video op YouTube van Ajax TV.