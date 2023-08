Het nieuwe Eredivisie-seizoen staat op het punt van beginnen en dus is dit het perfecte moment om vooruit te blikken! In de nieuwste FCUpdate Podcast bespreken host Stan Timmerman, hoofdredacteur Dominic Mostert en oud-doelman Nick Hengelman het nieuwe Eredivisie-seizoen. Wie wordt kampioen, welke clubs gaan tegenvallen, wie degradeert en welke club heeft de mooiste en lelijkste shirts?

De gasten blijken van mening te verschillen over de vraag wie kampioen wordt. Waar Dominic zijn geld zet op Feyenoord, geven Stan en Nick de grootste kans aan PSV. Zij denken ook dat de topscorer van PSV zal komen. Denkt Nick dat zijn oude club Ajax nog een rol van betekenis kan spelen en welke verrassende club ziet hij in de top drie eindigen?

De grote FCUpdate Preview van het seizoen 2023/24 is te bekijken via YouTube of hieronder via Spotify!