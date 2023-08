Derde shirt van Feyenoord lekt uit: 'Wat een flop dat Castore'

Het derde tenue van Feyenoord is uitgelekt. 1908.nl is in handen gekomen van een aantal foto's, waarop Feyenoorders te zien zijn die in het nieuwe derde shirt poseren.

1908 maakte eerder al bekend dat het derde tenue van de Rotterdammers zou bestaan uit een groen-wit tenue, zoals Feyenoord dat ook in het verleden heeft gehad. Het logo en de sponsoren zijn in het groen vormgegeven, net als een aantal dunne strepen op het shirt.

Supporters op sociale media reageren zeer wisselend op het nieuwe tenue van Feyenoord. Een aantal supporters van de regerend landskampioen balen van het groene logo en zijn nu al klaar met de ontwerpen van Castore, terwijl ook een groot deel op sociale media laat weten dit shirt de mooiste te vinden van de drie die Feyenoord tot dusver heeft gepresenteerd. De bedoeling is dat Feyenoord ook nog met een vierde (Europees) shirt de markt op komt.