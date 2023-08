Dit is de volgende 'echte Ajacied' die Ajax op korte termijn kan gaan verlaten

Op een buitenlands avontuur van drie seizoenen (eentje bij Everton, twee bij Werder Bremen) na heeft Davy Klaassen zijn hele carrière onder contract gestaan bij Ajax. De dertigjarige routinier lijkt dit seizoen echter serieus rekening te moeten houden met een rol als wisselspeler. De 41-voudig Oranje-international (tien doelpunten) mag zich echter verheugen in de belangstelling van meerdere clubs, waarvan het Franse Olympique Lyon zich in ieder geval concreet in Amsterdam zou hebben gemeld.

Bij de weggezakte Franse topclub zou Klaassen herenigd kunnen worden met voormalig Ajax-ploeggenoot Nicolás Tagliafico, die een jaar geleden voor 4,2 miljoen euro Amsterdam voor Lyon verruilde. In een nieuwe video op het YouTube-kanaal van FCUpdate zetten we alle informatie over het mogelijke vertrek van Klaassen bij Ajax voor je op een rijtje.