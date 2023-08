Donny van de Beek helpt FC Groningen een handje: 'Dit is voor mij de beste keuze'

FC Groningen heeft donderdagmiddag de komst van Noam Emeran wereldkundig gemaakt. De Groningers nemen de twintigjarige Franse aanvaller per direct over van Manchester United. Donny van de Beek adviseerde Emeran om de overstap naar de Euroborg te maken.

Emeran maakte de aanvaller deel uit van eerste selectie van Manchester United en kreeg hij in diverse oefenwedstrijden speeltijd. "Ploeggenoot Donny van de Beek vertelde me dat FC Groningen een goede club is, met veel support en familiair. Ik heb een video gezien van de supporters tijdens de vorige thuiswedstrijd. Ze willen echt strijden voor hun club en ik wil strijden voor de supporters", reageert Emeran op de transfer.

De aanvaller heeft bij Groningen een contract voor vier seizoenen getekend. "Ik heb er zin in", zegt Emeran. "FC Groningen heeft een goed plan met me en uit de gesprekken bleek dat de club mij goed kende als speler. Dit is voor mij de beste keuze om me zowel op het veld als daarbuiten te ontwikkelen. Mijn doelen zijn natuurlijk om veel te spelen, goals te maken, assists te geven, kortom een betere versie van mezelf te worden."

Manchester Evening News schreef eerder deze week dat deze zomer veel Europese club hebben geprobeerd Emeran op huurbasis in te lijven. De toekomst van de aanvaller ligt echter in Groningen.