Dreun voor Nederland op coëfficiëntengebied: dit is nu de stand van zaken

Nederland heeft geen al te beste week achter de rug op coëfficiëntengebied. Ajax was de enige club die zijn wedstrijd wist te winnen; voor FC Twente dreigt uitschakeling en ook voor AZ hangt de Europese toekomst aan een zijden draadje. Wat is de stand van zaken ten opzichte van concurrenten Frankrijk en Portugal?

Het verhaal is inmiddels bekend: momenteel staat Nederland op de virtuele coëfficiëntenlijst op de vijfde plaats. De voorsprong op Frankrijk bedraagt circa 1,75 punt. Die voorsprong moet Nederland zien vast te houden om de vijfde plek te behouden. Daarmee zou de voltallige top drie van het Eredivisie-seizoen 2024/25 de Champions League in mogen en kan de nummer vier zich melden in de voorrondes van het miljardenbal.

Artikel gaat verder onder video

Slechts één Franse club kwam deze week in actie: Lille OSC boog een 0-1 achterstand om tegen HNK Rijeka en won met 2-1. Volgende week moet Lille die voorsprong zien te verdedigen. Als dat lukt, bereikt Lille de groepsfase van de Conference League en is Frankrijk met alle zes mogelijke deelnemers vertegenwoordigd in Europa. Waar Frankrijk de behaalde punten door zes moet delen, deelt Nederland ze door vijf. Maar door de nakende uitschakeling van FC Twente (na een 5-1 nederlaag tegen Fenerbahçe in de laatste Conference League-voorronde) lijken maximaal slechts vier clubs de punten voor Nederland te kunnen pakken vanaf de groepsfase.

AZ moet alle zeilen bijzetten om de groepsfase van de Conference League te bereiken na een 1-1 gelijkspel voor eigen publiek tegen SK Brann. Voor PSV is het nog de vraag of de club gaat uitkomen in de Champions League of de Europa League, na een 2-2 gelijkspel op bezoek bij Rangers FC. Ajax won met 1-4 van Ludogorets en kan zich opmaken voor deelname aan de groepfase van de Europa League.

Nederland probeert niet alleen Frankrijk, maar ook Portugal onder zich te houden. Als Nederland niet wordt ingehaald door Portugal, blijven de twee directe Champions League-tickets (plus één voorrondeticket) in ieder geval gehandhaafd. Namens Portugal won SC Braga woensdag met 2-1 van Panathinaikos in de laatste voorronde van de Champions League. Een plek in de groepsfase voor Braga zou Portugal vier bonuspunten opleveren. Uiteraard geldt voor Nederland hetzelfde als PSV zich weet te kwalificeren.

Portugal verloor met Arouca en Vitória SC al twee Europese deelnemers in de Conference League-voorrondes. Zodoende kunnen nog maar vier van de zes ploegen punten verdienen voor Portugal.

Virtuele coëfficiëntenranglijst:

5. Nederland (54,000)

6. Frankrijk (52,247)

7. Portugal (47,482)

Welke plek is goed voor welke tickets?

Plek 1 t/m 4: 4 Champions League (direct), 2 Europa League (direct), 1 Conference League (voorronde)

Plek 5: 3 Champions League (direct), 1 Champions League (voorronde), 2 Europa League (direct), 1 Conference League (voorronde)

Plek 6: 2 Champions League (direct), 1 Champions League (voorronde), 1 Europa League (direct), 2 Conference League (voorronde)

Plek 7 t/m 10: 1 Champions League (direct), 1 Champions League (voorronde), 1 Europa League (voorronde), 2 Conference League (voorronde)

Plek 11 t/m 15: 2 Champions League (voorronde), 1 Europa League (voorronde), 2 Conference League (voorronde)

Plek 16 t/m 50: 1 Champions League (voorronde), 0 Europa League, 3 Conference League (voorronde)

Plek 51 t/m 55: 1 Champions League (voorronde), 0 Europa League, 2 Conference League (voorronde)