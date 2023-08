Driessen komt met pijnlijk verhaal over Mislintat en Tadic: 'Het is schandalig wat ik van de week heb gehoord'

Valentijn Driessen is tijdens de Kick-off podcast van De Telegraaf met een opvallend verhaal gekomen over Dusan Tadic. Tijdens de podcast hebben de analisten het over Ajax-directeur Sven Mislintat, waar men nog niet bepaald over te spreken is. Driessen vindt het schandalig hoe de club is omgegaan met Tadic toen de oud-aanvoerder nog bij de club speelde.

“Het is natuurlijk schandalig, en dat heb ik van de week gehoord, dat Tadic geen enkel telefoontje heeft gehad en helemaal niets uit Amsterdam hoorde voordat hij zich weer moest melden”, begint Driessen. “Helemaal niets! Dat is dan je aanvoerder die overal en altijd betrokken is, en zelf ook een hele betrokken speler is. Hij had niet voor niks een contract getekend dat hij ook na zijn carrière als trainer aan de slag kon bij Ajax”, gaat de chef voetbal van De Telegraaf verder.

“Dan laat je als nieuwe technisch directeur helemaal niets van jezelf horen. Dat is gewoon een brevet van onvermogen.” Deze gang van zaken is volgens Driessen exemplarisch voor de hele fase waarin Ajax zich momenteel bevindt. “Die man shopt wel met miljoenen en is daar wel mee in de weer. Ik vrees met grote vrees wat dat betreft”, voegt hij eraan toe.

Presentator Kamran Ullah probeert vervolgens om nog wat lichtpuntjes te zien in de werkwijze van Mislintat. “Het verkopen gaat wel aardig, hé.” Driessen is van mening dat dit niks te maken heeft met de technisch directeur. “Dat is niet zo moeilijk, met de Ajax-taks. Al die gasten krijgen allemaal een Ajax-bonus”, zegt de journalist, die het niet gek vindt dat Mohamed Daramy voor een bedrag van zo’n vijftien miljoen euro gaat vertrekken naar Stade Reims.