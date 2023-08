Dusan Tadic ziet matig inschoten penalty gekeerd worden tijdens competitiedebuut Fenerbahçe

Dusan Tadic kreeg tijdens zijn competitiedebuut voor Fenerbahce dé kans om direct een doelpunt te maken. De oud-aanvoerder van Ajax mocht in de 55e minuut vanaf de stip aanleggen tegen Gaziantep, maar faalde. Doelman Ahmet Senkoos de goede hoek en kon de matig ingeschoten penalty zodoende keren. De stand was op dat moment 2-1 in het voordeel van Fenerbahce. In het begin van de wedstrijd kon Tadic zijn stempel wel drukken, toen hij de assist gaf bij het openingsdoelpunt van Edin Dzeko.

Tadic 𝐌𝐈𝐒𝐓 ❌

De oud-Ajacied krijgt de mogelijkheid om vanaf 11 meter te scoren, maar doelman Ahmet Sen steekt daar een stokje voor.. 🧤#ZiggoSport #SüperLig #FBGFK pic.twitter.com/xlPpAbnBO1 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 13, 2023