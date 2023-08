Dusan Tadic toont zich al na twee minuten messcherp in eerste competitiewedstrijd

Dusan Tadic heeft al na twee minuten een assist gegeven in zijn eerste competitiewedstrijd voor Fenerbahçe. In de thuiswedstrijd tegen Gaziantepspor bediende hij op het juiste moment Edin Dzeko, die de score opende met een hard schot in de linkerhoek.

Tadic was in al zijn officiële optredens voor Fenerbahçe betrokken bij een doelpunt. Hij gaf een assist in het thuisduel met Zimbru Chisinau in de tweede voorronde van de Conference League (5-0 zege) en kwam in de return (0-4 zege) zelf tot scoren. Vervolgens maakte Tadic ook een doelpunt in de wedstrijd tegen NK Maribor (3-1 zege) in de derde voorronde.

Kort na de 1-0 maakte Dzeko ook de 2-0. Bij dat doelpunt werd hij bediend door een scherpe pass van voormalig Feyenoord-spelmaker Sebastian Szymanski.