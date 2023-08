'Een vertrek? Dat weet je nooit, alleen nu ben ik met Ajax bezig'

Davy Klaassen weet niet zeker of hij binnenkort nog steeds speler van Ajax is. Hoewel de dertigjarige middenvelder beschikt over een doorlopend contract, is zijn toekomst ongewis. Onder Maurice Steijn moet Klaassen vooralsnog genoegen nemen met een plek op de bank.

Steijn koos tijdens de seizoensouverture tegen Heracles Almelo (4-1) voor Benjamin Tahirovic, Branco van den Boomen en Kenneth Taylor op het middenveld. Afgelopen weekend tegen Excelsior speelde Mohammed Kudus als aanvallende middenvelder in plaats van Taylor. Nu Steven Berghuis binnenkort terugkeert van een schorsing, wordt voor Klaassen de kans op een basisplaats alleen maar kleiner.

Artikel gaat verder onder video

Hoe kijkt Klaassen zelf tegen zijn perspectief aan? "Geen idee, als ik speel moet ik hard mijn best doen", zei de routinier na afloop van het duel met Excelsior in gesprek met Het Parool. Een vertrek bij Ajax wilde Klaassen afgelopen zaterdag niet helemaal uitsluiten. "Dat weet je nooit, alleen nu ben ik met Ajax bezig. Ik geef alles. Dat zal nooit anders zijn en is nooit anders geweest."

Steijn liet zich kortgeleden tijdens de Open Dag van Ajax uit over het perspectief van Klaassen. "Davy is voor mij een belangrijke jongen, zowel binnen als buiten het veld. Hij is een geweldige speler om mee te werken. Ik heb hem gezegd dat hij een van onze leiders is en blijft, maar de concurrentie voor is hem is gewoon groot. Ik weet niet of hij altijd aan spelen toe zal komen", zei hij voor de camera van ESPN. "Ik heb heel duidelijk gezegd dat hij van mij niet weg hoeft, want ik vind hem een geweldige speler en een persoonlijkheid in de groep. Hij heeft ook de ervaring die we heel erg nodig hebben. Maar hij kan te maken krijgen met een rol waar hij zich niet prettig bij voelt."