Engelse kraker in evenwicht; assistgever Salah baalt van beslissing Klopp

Chelsea en Liverpool hebben elkaar zondagavond in evenwicht gehouden. Op Stamford Bridge eindigde de ontmoeting tussen de twee Engelse grootmachten in een 1-1 gelijkspel. De twee ploegen zorgden voor een spektakelstuk in Londen, want saai was het allerminst.

Zeker de eerste helft tussen de twee topploegen uit Engeland was zeer spectaculair. Liverpool nam na ongeveer twintig minuten spelen de leiding in Londen, nadat Lucas Diaz een schitterende pass van Mohamed Salah tot een doelpunt verwerkte. Salah was even later zelf ook in de buurt van een doelpunt, maar door zijn treffer ging een streep wegens buitenspel.

Kort daarna was het Chelsea dat terugkwam in de wedstrijd via Axel Disasi, die deze zomer werd overgenomen van AS Monaco. De verdediger schoot binnen na een voorzet van Chilwell, die net als Salah daarna ook dacht tot scoren te komen. Ook het doelpunt van de Engelse linksback werd door de arbitrage echter afgekeurd wegens buitenspel.

Een eerste helft met veel bijzondere momenten, wat in de tweede helft wat anders was. De twee ploegen hielden elkaar in evenwicht, maar het was Chelsea dat door het vele balbezit (ruim 65% in de gehele wedstrijd) het meeste aan leek te dringen. In de slotfase was Darwin Nunez nog dichtbij een treffer, maar zijn afstandsschot ging rakelings naast.

Een opmerkelijk moment aan het einde van de wedstrijd was de wissel van Salah, die duidelijk liet merken niet blij te zijn met het feit dat Jürgen Klop hem dertien minuten voor tijd naar de kant besloot te halen.