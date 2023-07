Toekomst in Premier League lonkt voor Neymar na oriënterend gesprek

Chelsea houdt volgens Le Parisien de situatie van Neymar bij Paris Saint-Germain nauwlettend in de gaten. De Londense club staat in de startblokken om toe te slaan als de 31-jarige aanvaller besluit zijn huidige werkgever te verlaten.

Het is vooralsnog onduidelijk of Neymar ook volgend seizoen Neymar uitkomt voor Paris Saint-Germain. De Braziliaanse ster beschikt weliswaar over een doorlopend contract, maar leek open te staan voor een transfer toen boze ultra's zich in mei voor zijn huis meldde en zijn vertrekt eisten. Hoe de vlag er op dit moment bij hangt, is niet bekend.

Chelsea zou contact hebben opgenomen met de entourage van Neymar om te informeren wat de Braziliaan precies wil. De Londense club wil de aanvaller naar verluidt definitief overnemen van Paris Saint-Germain. De geschatte transferwaarde van Neymar ligt volgens FootballTransfers tussen de 36 en 60 miljoen euro.

Ondertussen is niet duidelijk wat de plannen van Luis Enrique met Neymar. Verwacht wordt dat de Spaanse oefenmeester het komende seizoen kiest voor een driemansaanval, die moet bestaan uit Kylian Mbappé (linksbuiten), Randal Kolo/Muani/Dusan Vlahovic (spits) en Bernardo Silva (rechtsbuiten). Zeker van een plek in het elftal is de op dit moment geblesseerde Neymar zodoende niet.