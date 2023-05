Van der Gijp adviseert Ten Hag en United op transfermarkt: 'Die ga je toch niet nemen?'

René van der Gijp zou het niet verstandig vinden als Manchester United werk maakt van de transfer van Neymar. De aanvaller uit Brazilië werd onlangs gelinkt aan een transfer naar de Premier League, al liet transferspecialist Fabrizio Romano dat er nog geen contact is geweest tussen beide partijen. Neymar ligt tot medio 2025 vast bij Paris Saint-Germain.

Als Van der Gijp in de schoenen van Ten Hag zou staan, zou het niet beginnen aan Neymar. Dat vertelde de oud-voetballer woensdagavond aan tafel bij Vandaag Inside. In plaats daarvan zou Van der Gijp juist gaan voor Harry Kane, Victor Osimhen of Chvitsja Kvaratschelia. "Die zijn nog hongerig, man. Die hebben nog niets gewonnen. Dan ga je Neymar niet nemen."