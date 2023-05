'Guardiola pakt telefoon en heeft een specifieke vraag voor Neymar'

Josep Guardiola heeft contact gezocht met Neymar om te vragen naar zijn intenties voor volgend seizoen, zo meldt L'Équipe. De afgelopen weken wordt druk gespeculeerd over de mogelijke nieuwe clubs voor Neymar en de trainer van Manchester City wilde weten hoe de Braziliaan zijn toekomst zelf ziet.

Volgens L'Équipe staat Neymar 'niet onwelwillend' tegenover een vertrek bij Paris Saint-Germain. Zijn contract loopt weliswaar door tot medio 2027, maar Franse media rekenen al langer op een vertrek. Volgens bronnen ligt Neymar niet goed met collega-sterspeler Kylian Mbappé. Enkele weken geleden stookte de rasvoetballer het vuurtje nog eens extra op door een aantal opvallende likes uit te delen op Instagram.

Vorige week meldde L’Équipe dat Manchester United al contact heeft opgenomen met PSG over Neymar. Ook Chelsea en Newcastle United zouden belangstelling hebben getoond. Daar lijkt Manchester City nu dus bij te komen, al is de kans volgens het Franse sportblad zeer gering dat Neymar in het Etihad Stadium gaat voetballen.

De kans dat Neymar zijn laatste wedstrijd voor PSG al heeft gespeeld is aanwezig. De Braziliaan is al sinds februari uitgeschakeld wegens een enkelblessure.