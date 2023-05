'Break: Manchester United meldt zich voor Neymar, eerste gesprekken zijn gestart'

Volgens het Franse L’Équipe is Manchester United in gesprek met Paris Saint-Germain over een zomertransfer van sterspeler Neymar. De doorgaans goed ingevoerde krant meldt dat de ploeg van Erik ten Hag al contact heeft gehad met de Parijzenaren over een overgang aan het einde van het seizoen.

L’Équipe weet dat er ook nog verschillende andere Premier League-grootmachten de transfergesprekken hebben geopend met PSG over een deal met Neymar. De krant benadrukt echter dat het Manchester United van Ten Hag het meest concreet is op dit moment.

Het is geen geheim dat een afscheid tussen Neymar en PSG aanstaande is. De Braziliaan, die in 2017 FC Barcelona voor zo'n 222 miljoen euro verruilde voor de Franse topclub, zint al maanden op een vertrek bij PSG. Volgens bronnen ligt Neymar niet goed met collega-sterspeler Kylian Mbappé. Enkele weken geleden stookte de rasvoetballer het vuurtje nog eens extra op door een aantal opvallende likes uit te delen op Instagram.

De kans dat Neymar zijn laatste wedstrijd voor PSG al heeft gespeeld is aanwezig. De Braziliaan is al sinds februari uitgeschakeld wegens een enkelblessure. Neymars contract loopt overigens wel door tot de zomer van 2025, maar PSG staat naar verluidt open om zaken te doen met de vleugelaanvaller.