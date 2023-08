Chris Woerts raadt Feyenoord en Ajax aan om te onderzoeken of ze een wedstrijd tegen elkaar kunnen spelen in Japan. Feyenoord heeft met Ayase Ueda een Japanner in de gelederen, terwijl Ajax werkt aan de komst van Hiroki Ito. Volgens sportmarketeer Woerts ligt er een commerciële kans voor de Nederlandse topclubs.

"Wat zou het mooi zijn als @AFCAjax Hiroki Ito haalt en dan met @Feyenoord en Ayase Ueda naar Tokio reist voor de Klassieker in Japan als oefenpot. Pure reclame voor de @eredivisie. Net als Real Madrid en Barcelona onlangs deden in Dallas voor meer dan 80.000 toeschouwers! Japan here we come…", schrijft Woerts donderdagavond op Twitter.

Het klopt wat Woerts zegt: Europese grootmachten spelen regelmatig tegen elkaar in het buitenland. Zo kunnen buitenlandse fans de spelers in actie zien die ze normaal alleen op tv kunnen zien. Maar toch zijn de reacties van Feyenoord- en Ajax-supporters unaniem negatief: zij zien helemaal niets in een Klassieker in Japan.

Een Klassieker in Japan: een goed idee? Laden... 44.7% Ja 55.3% Nee 962 stemmen