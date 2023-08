FC Groningen doet wat het moet doen, zeventienjarige (!) debutant zorgt in 98e minuut voor opluchting bij Cambuur

FC Groningen heeft de eerste wedstrijd van het Keuken Kampioen Divisie-seizoen gewonnen. De onbetwiste favoriet voor de titel was met 4-1 te sterk voor Jong Ajax. De andere degradanten SC Cambuur en FC Emmen namen het vrijdagavond tegen elkaar op en maakten er een spannende wedstrijd van die uiteindelijk onbeslist werd.

Groningen is de grote favoriet voor het kampioenschap en moest die rol tegen de beloften van Ajax direct waarmaken. Nadat Kevin van Veen al vroeg in de wedstrijd een aantal kansen onbenut had gelaten, was daar verdediger Marco Rente die de thuisploeg op voorsprong kopte. Na rust kon de ploeg van Dick Lukkien uitlopen naar 2-0 via Romano Postema, waarna de wedstrijd vervolgens even stilgelegd moest worden wegens biergooien.

Artikel gaat verder onder video

Na een afkoelperiode werd de wedstrijd hervat en liep De Trots van het Noorden uit naar 3-0 door een goal van Tomas Suslov. Jong Ajax deed wat terug door een prachtige goal van Christian Rasmussen. Groninger Johan Hove bepaalde de einduitslag uiteindelijk nog in 4-1.

Cambuur – FC Emmen

Mede degradanten Cambuur en FC Emmen zorgden in de eerste speelronde direct voor spektakel. De bezoekers uit Drenthe kregen in de eerste helft weinig kansen, maar kwamen wel aan de voorsprong door een goal van aanvaller Ben Scholte. Niet veel later was het linksback Jeff Hardeveld die de voorsprong verdubbelde voor de ploeg van Fred Grim.

Zo leek de seizoensopener van Cambuur uit te lopen op een teleurstelling, maar niets blik minder waar. De ploeg van Sjors Ultee leek al snel in de tweede helft in het zadel geholpen te worden door Emmen-keeper Jan Hoekstra, die een penalty weggaf. Roberts Uldriks, vorig jaar al weinig geluk in de afronding, schoot het buitenkansje huizenhoog over. Niet veel later blunderde Hoekstra opnieuw, en dit keer werd dat wel afgestraft door Michael Breij.

Pas in de allerlaatste seconde was het de zeventienjarige Wiebe Kooistra die bij zijn debuut in het betaalde voetbal zorgde voor de gelijkmaker en de ontlading aan de kant van Cambuur. De wedstrijd eindigde zodoende in 2-2.

Andere uitslagen in de Keuken Kampioen Divisie:

De Graafschap - ADO Den Haag 0-0

FC Den Bosch - TOP Oss 1-0

FC Dordrecht - NAC Breda 2-2

Roda JC - Helmond Sport 4-1