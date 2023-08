FC Groningen troef tal van clubs af en doet zaken met Manchester United

FC Groningen staat op het punt zaken te doen met Manchester United. Noam Emeran is binnenkort in de Euroborg te bewonderen, zo melden diverse Engelse media.

Groningen en Manchester United naderen een akkoord over een definitieve transfer. Waar de club van trainer Erik ten Hag de boot aanvankelijk afhield, heeft de Engelse club nu besloten om de twintigjarige aanvaller te verkopen.

Met Emeran haalt Groningen een speler binnen die goed in de markt ligt. Volgens The Manchester Evening News hebben veel Europese clubs geprobeerd de Franse aanvaller op huurbasis in te lijven.

De toekomst van Emeran ligt echter in Groningen. Manchester United heeft in de onderhandelingen met de club uit de Keuken Kampioen Divisie een (onbekend) doorverkooppercentage bedongen.

Groningen mikt op een snelle terugkeer naar de Eredivisie. In de eerste speelronde maakten de Groningers geen fout tegen Jong Ajax (4-1). Maandagavond speelt de ploeg van trainer Dick Lukkien tegen Jong FC Utrecht de volgende wedstrijd.