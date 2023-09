FC Twente mist kans op kans en moet zege aan theatraal en ervaren Fenerbahçe laten

FC Twente ligt uit de Conference League. Dat verdict leek al voor de return met Fenerbahçe vast te staan na de 5-1 nederlaag in Istanbul, maar de Tukkers speelden donderdagavond zeker genoeg kansen bij elkaar om vijf keer te scoren. Pech, paal en keeper Irfan Can Egribayat voorkwamen echter elke Twentse treffer. Een vlijmscherpe counter van de bezoekers was genoeg voor een penalty, die werd benut, met een zeer onverdiende nederlaag als gevolg: 0-1.

Wat als? Wat als Ricky van Wolfswinkel de gigantische mogelijkheid vanaf drie meter had benut na een heerlijk wippertje van Daan Rots? Of Stem Steijn twee minuten later vanaf de zijlijn van het veld iets lager schoot toen Fenerbahçe-keeper Irfan Can Egribayat uit zijn doel was gekomen? Of eigenlijk wat als Youri Regeer vorige week geen oliedomme rode kaart had gepakt bij een gelijke stand in Istanbul?

De Tukkers waren tot dat moment zeker niet de mindere in Turkije en ondanks de 1-5 achterstand bij aanvang van de return en een flink aantal afwezigen (naast de geschorste Regeer onder anderen Joshua Brenet, Mees Hilgers en Gijs Smal) was FC Twente een week later in de eigen Grolsch Veste ook sterker dan de Turkse topclub, die deze zomer met miljoenen smeet. Ondanks de riante virtuele voorsprong stonden sterkhouders Dusan Tadic, Fred, Cengiz Ünder en Edin Dzeko 'gewoon' aan de aftrap.

De grote namen deden er in de Grolsch Veste alles aan om de storm van FC Twente, die vooral het eerste half uur serieus woedde, te doen kalmeren. Maar de Turken provoceerden, rekten tijd, liepen daardoor in de eerste helft al tegen vijf (!) gele kaarten aan en maakten zich allesbehalve geliefd in Enschede, waar het uitvak door de straf van de UEFA leeg bleef. Effectief was het wel, want halverwege was voorsprong van het heenduel nog intact en was de spanning definitief uit het tweeluik.

Want hoewel Steijn (paal & moeizame redding Irfan Can Egribayat) en Vlap (paal) na de pauze nog héél gevaarlijk waren en FC Twente een doelpunt had verdiend, werd gedurende de tweede helft duidelijk hoeveel kracht de eerste helft had gekost bij FC Twente. De bezoekers konden bovendien met een goedbezette bank wisselen en spelers als Sebastian Szymanski en Joshua King binnen de lijnen brengen. De door Manchester United opgeleide Noor toonde zich in de counter na zeventig minuten razendsnel en werd door Robin Pröpper onreglementair afgestopt: penalty. En die was aan routinier Dzeko wel besteed: 0-1.

Met opgeheven hoofd mag de ploeg van Joseph Oosting het toernooi verlaten, gezien het spelbeeld dat het met elf tegen elf op de mat kon brengen tegen Fenerbahçe. Maar net als vorig jaar ging het in de laatste voorronde van de Conference League mis: destijds haalde opponent Fiorentina de finale. Als Fenerbahçe dat voorbeeld wil volgen, zal het beter voor de dag moeten komen dan in het tweeluik met FC Twente. Al zal vanuit Turks perspectief gelden dat zij uiteindelijk niet in de problemen zijn gekomen en beide ontmoetingen wonnen. En dat was vorig jaar voor Fiorentina heel anders tegen FC Twente. En wat als? We zullen het, helaas voor FC Twente, nooit weten.